¿Soy capaz o no? Debe ser consciente de sí mismo

VIVA – Prilly Latuconsina recibió una atención cálida para los usuarios de las redes sociales después de elegir rechazar la oferta a ser oficina pública. Esto fue transmitido por Prilly Latuconsina cuando se convirtió en invitada en un programa QNA que se emitió en una estación de televisión hace algún tiempo.

Leer también: ¡Gota! Prilly Latuconsina fue llevada de urgencia al hospital



Prilly reveló que siempre consideró muchos aspectos, incluida su capacidad para llevar a cabo las tareas que se le dieron. Incluso cuando se ofrece a convertirse en un funcionario público, según él hay una gran responsabilidad que debe ser llevada a cabo por un funcionario público.

«Por ejemplo, si la oferta se convierte en el vicegobernador es rechazada, pero si se convierte, por ejemplo, el Viceministro de Educación o ser el Ministro de Educación es aceptado o no?», Preguntó el presentador.

Leer también: Rechazar la oferta de ser el vicegobernador y ministro, Prilly Latuconsina: usamos dinero …



«En realidad, si acepto la oferta, no veo qué puesto me ofrece.

Prilly también mencionó cuando se le ofreció convertirse en un funcionario público dentro del ministerio, por ejemplo, se convirtió en Viceministro de Educación o incluso en el Ministro de Educación. El amante de Omara admitió que actualmente decidió convertirse en profesor o recorrer Indonesia para convertirse en maestro en las aldeas.

Leer también: Los comentarios de Prilly Latuconsina en la foto sim omara hacen reír a los ciudadanos



«Según Prilly en el Ministerio de Educación para ser el viceministro, ¿por lo que el ministro es así?», Preguntó el presentador.

«En este momento, tal vez me siento más cómodo para ser útil en otras cosas, como ser profesor o yo doy la vuelta a las aldeas para enseñar que allí. detrás de cerrar la puerta, nunca sabemos Es mental, estoy listo para enfrentarlo porque es una gran responsabilidad. No quiero dañar a las personas o personas que ya confían en mí «, dijo.

Mientras tanto, cuando se le preguntó sobre el fenómeno de las muchas figuras públicas que fueron nombradas recientemente como personal especial o incluso comisionados sin antecedentes en ese campo. Prilly tiene su propia sabia respuesta.

«Fue interesante, si no somos capaces, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, pero ¿qué pasa con el fenómeno cuando muchas figuras públicas también son mucho personal, comisionados sin antecedentes, capacidades que tienen, qué piensas?», Preguntó el presentador.

«Tal vez se sienten capaces. No sabemos, puedo, puedo. Nunca sabemos, tal vez tienen otras experiencias que no sabemos así o tal vez de él se siente capaz», dijo Prilly.