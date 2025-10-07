‘Souvenir’ de Mandalika, se confirma la baja de Marc Márquez en el MotoGP de Australia y Malasia

Madrid, EN VIVO – Campeón del mundo MotoGP 2025, Marc MárquezSe confirma que estará ausente de las dos próximas citas de MotoGP, concretamente en Australia y Malasia, tras sufrir una lesión en el hombro derecho que requerirá un período de recuperación.

Esta noticia se transmitió después de que Márquez se sometiera a más exámenes a su llegada a Madrid el lunes (10/06). El diagnóstico mostró una fractura ósea en la base de la apófisis coracoides, así como una lesión de ligamentos en el hombro derecho.

Aun así, el equipo médico confirmó que el estado de Márquez no requería cirugía. El examen radiológico también descartó cualquier relación con lesiones antiguas y no encontró ningún desplazamiento óseo significativo.

«Afortunadamente la lesión no es grave, pero es importante respetar el calendario de recuperación», dijo Márquez en un comunicado oficial del equipo el martes.

«Mi objetivo es volver antes del final de la temporada, pero sin precipitarme más allá de las recomendaciones del médico. Ahora la prioridad es recuperarme bien y volver al 100 por ciento», añadió el piloto de Ducati Lenovo.

El equipo de médicos que atendieron a Márquez en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, estuvo formado por el Dr. Samuel Antuma y el Dr. Ignacio Roger de Oña, optó por un método de tratamiento conservador inmovilizando el hombro hasta que la condición se recuperó por completo y los huesos se reconsolidaron clínicamente.

Durante el período de recuperación, el corredor número 93 se someterá a una evaluación médica cada semana para monitorear el progreso de su recuperación.

Los resultados de este seguimiento determinarán el momento exacto del regreso de Márquez a la pista de MotoGP.

El corredor apodado Baby Alien está corriendo Mándalika MotoGP en el circuito de Mandalika, en el centro de Lombok, en Nusa Tenggara occidental, el fin de semana pasado, con un incidente muy desgarrador.

Al entrar en la vuelta 1, Marc fue empujado por el piloto de Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, que intentaba maniobrar en la curva 7.

Tras el contacto, Marc pareció salir expulsado de la curva siete y su mano derecha fue arrastrada hacia la grava. Marc, que pudo levantarse tras ser arrastrado bastante distancia, se sujetó el hombro derecho al salir de la pista. (Hormiga)