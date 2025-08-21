South Park se burla del pene de Trump, Mark Zuckerberg, Tim Cook Bribes

El tercer episodio de «Parque sur«Temporada 27, titulada» SickOfancy «, una vez más representada presidente Donald Trump Con un micro-penís y se burló de él por aceptar sobornos del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y el CEO de Apple, Tim Cook. También lo reunió con Satanás en la cama, donde Trump pidió tener relaciones sexuales con el diablo y usar el regalo de manzana como juguete sexual.

El episodio presentó el regreso de la toalla de toallas para fumar malezas, que se asoció con Randy Marsh para crear una compañía de marihuana y tecnología llamada Techridy usando el poder de ChatGPT y micro dosis de ketamina. Para expandir su nuevo negocio, Tournie se dirige a Washington, DC, que es invadido por los soldados de Trump, para pedirle al presidente que legalice la marihuana en todo el país. Como soborno, Randy permite que Trump mantenga toalla … pero se revela en los momentos finales que Trump usa la toalla parlante como un trapo de limpieza posterior al sexo.

Cook y Zuckerberg hacen cameos en el episodio en una larga línea de políticos que dan regalos a Trump. También hay representantes de Florida y Qatar, y todos aseguran a Trump que no tiene un pequeño pene mientras le dan un regalo. A medida que Toilie lo hace a través de DC, ve los memoriales de Thomas Jefferson y Abraham Lincoln con caras de Trump nuevas, completos con pantalones desabrochados que revelan pequeños genitales.

La Casa Blanca ya arremetió en «South Park». El estreno de la temporada presentó a Trump pidiendo sexo de Satanás e incluyó un PSA profundo del presidente que se desnuda en el desierto. El episodio provocó una respuesta ardiente.

«La hipocresía de la izquierda realmente no tiene fin, durante años han llegado después de ‘South Park’ por lo que calificaron como contenido de ‘ofensa’, pero de repente elogian el programa», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers. «Al igual que los creadores de ‘South Park’, la izquierda no tiene contenido auténtico o original, por lo que su popularidad continúa alcanzando mínimos de discos».

La temporada 27 de la serie animada de Trey Parker y Matt Stone ha sido la más popular en años. Episodio 2 de la temporada más nueva, que presentaba un Puppy Shhooting Kristi NoemPromedió 6.2 millones de espectadores multiplataforma global en sus primeros tres días de lanzamiento. El episodio también vio sus calificaciones más altas de Live+3 en Comedy Central desde 2018.

La temporada 27 de «South Park» también ha sido una de las más comentadas en la memoria reciente, especialmente por las personas de las parodias del espectáculo. Después de que se estrenó el episodio anterior, noem golpeó su representación como «tan vago» y «mezquino». Además del asesinato de cachorros, el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos fue representada como el líder de ICE con una cara que se derrite repetidamente debido a una cirugía plástica fallida.

«Siempre son los liberales y los extremistas los que hacen eso», dijo Noem en el programa de radio de Glenn Beck. «Si quisieran criticar mi trabajo, continúe y hagan eso, pero claramente no pueden, simplemente eligen algo mezquino así».