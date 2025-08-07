‘South Park’ se burla de un Kristi Noem de un cachorro en el nuevo episodio

En el segundo episodio de «Parque sur«Temporada 27, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem lidera a Ice en una redada sobre la producción local de» Dora the Explorer Live! «

Después de perder su trabajo como consejero de South Park Elementary, el Sr. Mackey no tiene opciones para hacer su «loco» mensual, lo que suma $ 8,000 al mes. Su banquero sugiere que se una a ICE, que ofrece un «salario de $ 100,000» y un «bono de firma de $ 50,000».

Después de una breve deliberación, Mackey se dirige a Ice HQ. Lo dejaron unirse sin pensarlo dos veces y meterlo en una habitación para un video de orientación sin ninguno de Noem, que ahora es su líder.

«Bienvenido al equipo, reclutas. Soy Kristi Noem, directora de seguridad nacional», dice ella. «Hace unos años, tuve que dejar a mi cachorro disparándolo en la cara, porque a veces hacer lo importante significa hacer lo que es difícil». El video luego se corta a Noem saltando de un vehículo de hielo y disparando a un cachorro inocente en la calle.

«Ahora, le pediremos la misma determinación. Porque detener y cuestionar a las personas nunca es fácil», agrega, antes de que el video se corte a Noem disparando a otro cachorro.

Después de su orientación, Mackey va a asaltar una ubicación «que podría estar llena de ilegales»: una producción local de «Dora the Explorer Live!» A medida que Mackey y Noem entran en el teatro, la audiencia lucha en pánico.

Noem intenta calmar a la multitud. «Estamos aquí para cuestionar. Coopere, y nada malo, ¡mierda!» Noem grita, antes de detectar a un perro de servicio en la multitud y dispararlo.

Mackey hace un trabajo tan bueno con hielo que Noem lo envía a Mar-a-Lago, donde Donald Trump está esperando con un niño pequeño JD Vance. Después de que Trump nombra a Mackey el nuevo jefe de seguridad nacional, lleva al ex consejero escolar a su habitación para un trío consigo mismo y Satanás. El Babyfied Vance ofrece darle una mano: «¿Le gustaría que aplique el aceite de bebé al gilipollas de Satanás, jefe?»

Incluso antes de que fuera lanzado, Ice se dio cuenta del programa del miércoles. La cuenta X para el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos utilizó un quiebre del teaser del episodio para promover el sitio web de ICE, que incluye portales de aplicaciones para varios roles de agencias como investigador criminal y oficial de deportación. La cuenta oficial de «South Park» X respondió a la publicación escribiendo: «Espera, ¿entonces somos relevantes? #EatabAgofdicks».

La réplica de «South Park» hace referencia al Respuesta de la Casa Blanca al estreno de la temporada 27, en el que afirmaron que el programa «no ha sido relevante durante 20 años».

«La hipocresía de la izquierda realmente no tiene fin, durante años han llegado después de ‘South Park’ por lo que calificaron como contenido de ‘ofensa’, pero de repente elogian el programa», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado Variedad Después del estreno de la temporada 27. «Al igual que los creadores de ‘South Park’, la izquierda no tiene contenido auténtico o original, por lo que su popularidad continúa alcanzando mínimos de discos».