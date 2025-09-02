«Parque sur«Continúa sesnando a Donald Trump mientras el despliegue de la temporada 27 desata un nuevo teaser para el próximo episodio del miércoles, en el que la política comercial pesada del presidente causa un alboroto en South Park Elementary a medida que los precios se disparan en las muñecas Labubu.

Según la descripción del episodio, «Butters experimenta la realidad de los aranceles cuando tiene que comprar una muñeca Labubu para el cumpleaños de su novia». Se emitirá en Comedy Central el miércoles a las 10 p.m.

El metraje también concluye con un disparo del presidente Trump que se mueve en la rampa hacia abajo de Air Force One, seguido de cerca por Satanás, su amante de la temporada grande para la temporada.

El episodio llega después de que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal dictaminó el viernes que la mayoría de los aranceles mundiales de Trump son ilegales. El fallo no entrará en vigencia hasta el 14 de octubre, como para darle tiempo a la Casa Blanca para pedir que la Corte Suprema revertirá la decisión.

«El poder principal del Congreso para imponer impuestos como los aranceles se otorga exclusivamente en la rama legislativa por la Constitución», dijo el tribunal en su fallo 7-4. «Los aranceles son un poder central del Congreso».

En una respuesta publicada en su plataforma de redes sociales Truth Social el viernes, Trump atacó a la corte como «muy partidista» y dijo: «Si se le permite ponerse de pie, esta decisión literalmente destruiría a los Estados Unidos de América».

Las pequeñas muñecas de peluche de Labubu son explotadas en popularidad durante el verano, con su suministro limitado, endosos de celebridades y la naturaleza coleccionable que aumentan los precios de las ofertas en línea. Las muñecas Labubu están hechas por el timamento chino Pop Mart.