«Parque sur«Se apega a estrenarse nuevos episodios cada dos miércoles por su temporada continua y sacudida. Los episodios cuarto y quinto de la temporada 27 se emitirán Comedia central El 3 de septiembre y el 17 de septiembre, respectivamente, continuando el patrón de liberación quincenal que se ha establecido.

La planificación marca un cambio de ritmo de las temporadas anteriores de «South Park». La temporada 25 y la temporada 26, que solo estaban compuestas por seis entregas cada una, ambas debutan nuevos episodios semanalmente. Mientras que Comedy Central y el equipo de producción del «Parque South» podrían cambiar el patrón después de septiembre, apegarse a él pondría la temporada 27 de 10 episodios en ritmo para emitir su final el 10 de diciembre.

La programación de lanzamientos es especialmente notable ya que «South Park» tiene una línea de tiempo de producción especialmente rápida. A diferencia de la mayoría de las series animadas, que pueden llevar meses o incluso más de un año para terminar los episodios de «South Park» tiene una reputación de secuencias de comandos, animaciones y ediciones rápidamente para mantenerse actualizado y tópico en su sátira. Con la lanzamiento de la temporada 27 cada dos semanas, que proporciona más tiempo de producción entre episodios de lo que generalmente se ha otorgado a las temporadas anteriores del «Parque Sur».

En el episodio más reciente de «South Park», que se emitió el 20 de agosto, la serie una vez más apuntada El presidente Trump, volviendo a soportar su representación del comandante en jefe como amante de Satanás con un micro penís. La historia también describió al CEO de Apple, Tim Cook, y al CEO de Meta Mark Zuckerberg, que muestra a los multimillonarios tecnológicos sobornando a Trump con regalos.

La Casa Blanca emitió una declaración después de que se emitió el estreno de la temporada 27 de «South Park», diciendo que «al igual que los creadores de ‘South Park’, la izquierda no tiene contenido auténtico u original, por lo que su popularidad continúa alcanzando mínimos discográficos».

La temporada 27 de «South Park» tiene dibujó las calificaciones más altas para la serie desde 2018.