‘South Park’ comparte la escena de los créditos finales de Kristi Noem

En caso de que te lo hayas perdido, «Parque sur«Reservó la escena de post-créditos de Paramount+ Exclusive para el segundo episodio de la temporada 27.

El escena posterior a los créditosCompartido con la cuenta oficial de «South Park» X el lunes, muestra el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, entrando en una tienda de mascotas y abriendo fuego a los cachorros adentro. Un perro logra escapar de la tienda, pero Noem rápidamente la alcanza y la dispara brutalmente.

No está claro por qué la escena se incluyó en Paramount+ y no en el estreno de Comedy Central. «South Park» se produce de semana a semana para garantizar que los nuevos episodios sean muy relevantes, por lo que es posible que los animadores no tengan tiempo para incluirlo en el estreno lineal del episodio y, en cambio, decidieron adjuntarlo al lanzamiento de transmisión.

Noem fue un personaje principal en la entrega del 6 de agosto, en la que fue representada como la líder de ICE que mata a los cachorros. En el episodio, ella Raids Una producción local de «Dora the Explorer Live!» y luce una cara que se derrite constantemente debido a la fallida de la cirugía plástica.

Después del estreno del episodio, Noem disparado hacia atrás Durante una aparición en el programa de radio de Glenn Beck. Ella la llamó interpretación de «South Park» «So vago» y «Petty».

«Nunca termina, pero es tan flojo burlarse constantemente de las mujeres por cómo se ven», dijo Noem. Ella sostuvo que no vio el episodio porque estaba «sobre los números de presupuesto y esas cosas».

«Siempre son los liberales y los extremistas los que hacen eso», agregó. «Si quisieran criticar mi trabajo, continúe y hagan eso, pero claramente no pueden, simplemente eligen algo mezquino así».

La broma que rodea el hábito de matar perros de Noem proviene de un extracto de libro en el que admitió haberle disparado a su perro, Cricket, porque era demasiado agresivo.

La temporada 27 de «South Park» ha sido una de las más cargadas políticamente en la historia de la serie, atrayendo reacciones de más que solo Noem. El primer episodio de la temporada hizo noticias nacionales para representar a Donald Trump pidiendo sexo desde Satanás. La Casa Blanca respondió rápidamente al episodio, diciendo en una declaración«Este espectáculo no ha sido relevante por más de 20 años y se queda con un hilo con ideas sin inspiración en un intento desesperado de atención».