‘South Park’ comienza la temporada 28 con la tendencia TikTok ‘6-7’ y Peter Thiel

Después de una espera de tres semanas, “parque del sur” está de regreso con un nuevo episodio y una nueva temporada.

En un giro abrupto de los acontecimientos, la efímera temporada 27 terminó después de solo cinco episodios, en lugar de los 10 previamente determinados, confirmó un portavoz de Comedy Central. No se proporcionaron detalles sobre el motivo. En el estreno de la temporada 28 del miércoles, South Park Elementary se vio envuelta en la tendencia «6-7» de TikTok, y el cofundador de Palantir, Peter Thiel, cree que el Anticristo tiene la culpa.

El episodio comienza con una manifestación liderada por el director de PC, quien está decidido a volver a encarrilar a la primaria South Park después de enterarse de algo de «mierda de numerología santaica» que está sucediendo. Para aclarar las cosas, trae a un orador invitado para hacer entrar en razón al cuerpo estudiantil: el “experto absoluto en el fin de los días y la venida del Anticristo”, Peter Thiel.

“Hola niños, soy Peter Thiel y estoy aquí para hablarles sobre el Anticristo”, dice. «Bien, primero, ¿qué es el Anticristo? El Anticristo es una forma más nueva y más humana de Satanás que pronto caminará sobre la Tierra. No sabemos qué tan pronto caminará sobre la Tierra, pero podría ser dentro de las próximas seis a siete semanas».

El alumnado de la primaria South Park explota al unísono: “¡6-7!”

Confundido, Thiel continúa con su charla TED improvisada. Explica que Satanás no pudo tener un hijo hasta Donald Trump apareció, que tiene la virilidad de tamaño perfecto para caber dentro del recto del tamaño de un «estenopeo» de Satanás. ¿Qué tan grande es la hombría de Trump? Thiel calcula que mide entre “seis y siete centímetros”.

Una vez más, su audiencia Gen Alpha grita: «¡6-7!»

Ahora frustrado, Thiel les grita a los niños: «¡El Anticristo viene! La Biblia se refiere al águila, que se refiere a América, al cuarto sello roto y al infierno que viene a la Tierra. Está justo aquí en Apocalipsis seis… seis-siete».

Decidido a poner fin a la locura aparentemente demoníaca del “6-7”, Thiel se sumerge en el centro de datos de la escuela con el director de PC y el consejero de la escuela primaria South Park, Jesucristo, para buscar respuestas.

«Descargué toda la información de los estudiantes y la cargué en un programa de detección de rostros con IA para que las cámaras de seguridad de la escuela puedan observar cada uno de sus movimientos», dice. «Ahora mira. Dos estudiantes se cruzan en el pasillo. Se hacen la señal: seis, siete. Exactamente 67 segundos después, este extraño niño con parka hace el mismo gesto. Y luego, dentro del baño de niñas, ¡dos niñas hacen lo mismo!»

Jesús preocupado lo detiene: «Espera, ¿por qué hay una cámara dentro del baño de niñas?»

Thiel responde: «¡Para detener al Anticristo!»

Mientras tanto, Thiel ha estado trabajando en secreto para JD Vance, quien está decidido a evitar que nazca el Anticristo para poder tomar el lugar de Trump en lugar del niño diablo. Mientras se dirige a un niño que sospecha que está relacionado con el engendro del demonio, le dice a Vance: «Estoy muy cerca de encontrar el secreto de los números. Lo he reducido a un niño pequeño que parece más poseído que los demás».

El niño en cuestión: Eric Cartman.

Como «El Exorcista», Thiel camina hasta la habitación de Cartman para liberarlo de la posesión.

Thiel le dice a Cartman entre risas: «Vine a verte en un Uber. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó llegar hasta aquí? Alrededor de seis o siete minutos». Cartman comienza a reírse tan fuerte que vomita sobre Thiel.

Incapaz de completar el exorcismo, le dice a la Sra. Cartman que debe llevar a su hijo a DC y que «todo lo que amamos podría terminar» si no «desvela los secretos que guarda».

«6-7» (pronunciado «seis siete») es una letra viral del sencillo de rap «Doot Doot (6 7)» del artista estadounidense Skrilla. La frase se convirtió en el espíritu cultural de la época a través de TikTok y resultó especialmente popular entre los usuarios más jóvenes. Como lo demuestra “South Park”, “6-7” a menudo se recita en tadum con un gesto con la mano popularizado por un usuario de TikTok llamado Maverick Trevillain, apropiadamente conocido como “The 67 Kid”. La frase no parece tener ningún significado real y funciona más como una broma interna de Internet.

Thiel recientemente fue noticia después de la Correo de Washington publicó el contenido de sus conferencias extraoficiales a las que solo se puede invitar sobre religión y la industria tecnológica. Durante las cuatro conversaciones, que duraron aproximadamente dos horas, el capitalista de riesgo acusó a Greta Thunberg, así como a todos aquellos que critican el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, de ser «legionarios del Anticristo».