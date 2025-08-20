‘South Park’ apunta a la adquisición de DC de Trump como la temporada 27 Episodio 3

«Parque sur«Está asumiendo Donald TrumpLa adquisición de Washington DC en el tercer episodio de su 27ª temporada, programada para su lanzamiento el miércoles 20 de agosto a las 10 pm.

La cuenta oficial de «South Park» X Dejó un teaser el martes por la noche para el nuevo episodioTitulado «SickOfancy». En el teaser, vemos la pseudo mascota del espectáculo, la toalla, la toalla antropomórfica que fumaba marihuana, llega a Washington en un autobús, solo para encontrarse con cientos de soldados. A pesar de las nubes oscuras en lo alto y los tanques rodando por las calles, la toalla proclama alegremente a medida que se acerca al césped de la Casa Blanca, «¡este parece el lugar perfecto para una toalla!»

Después de que Trump pidió una limpieza agresiva del crimen y la falta de vivienda en DC, lanzó cientos de soldados y agentes federales a las calles del Capitolio. La Casa Blanca también anunció que instalaría un «Comisionado de Emergencia» en el Departamento de Policía Metropolitana de DC. El 14 de agosto, Alec Baldwin se dirigió a las adquisiciones en un Video de Tiktok. Dijo que el despliegue de tropas de Trump en Washington y su movimiento a la policía de DC son «de gran preocupación» para él.

«¿Qué pasará después? ¿Trump va a federalizar al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York?» Baldwin dijo. «¿Qué pasa después de eso? Chicago, LA, Miami, Boston, y y así sucesivamente? ¿Qué pasa después de eso? ¿La NFL? ¿La NBA los federal para que los haga cargo?»

Los anuncios también llamaron la atención del fiscal general de DC Brian L. Schwalb, quien demandó a la administración Trump por los movimientos «ilegales».

«Al declarar una adquisición hostil de MPD, la administración está abusando de su autoridad limitada y temporal en virtud de la Ley de la Regla del Interior, que infringe el derecho del distrito al autogobierno y pone en riesgo la seguridad de los residentes y visitantes de DC», dijo Schwalb en un comunicado. «Las acciones ilegales de la administración son una afrenta a la dignidad y la autonomía de los 700,000 estadounidenses que llaman a DC Home. Esta es la amenaza más grave para la regla del hogar que el distrito ha enfrentado, y estamos luchando para detenerlo».