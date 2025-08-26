South Manggarai Visum Visum y quiere hacer un informe a la policía después de convertirse en víctima de berrinches en Slipi

Yakarta, Viva – Lana South Manggarai, Muhammad Sidik se sometió a un post mortem, después de ser golpeado manifestantes En Jalan KS Tubun, SlipiWest Yakarta, el lunes por la noche, 25 de agosto a las 18:30 WIB.

Leer también: ¡Compacto! Personal y visitantes de los fideos de la policía que desean atrapar a los manifestantes para dispersar al DPR



«Ahora quiero un post mortem primero. Después de la post mortem, puede hacer un informe de inmediato Policía (LP) en la estación de policía de Palmerah «, dijo Sidik a los periodistas en Yakarta el martes.

Sidik dijo por la paliza que logró escapar. Pero como resultado de eso, perdió su teléfono celular y móvil El servicio está dañado.

Leer también: Pramono cambiará el nombre de 10 RSUD al Royal Batavia Hospital





25 de agosto demo ricuh en el DPR

Espera que el número existente del teléfono celular anterior pueda reactivarse para que sea fácil recuperar datos y comunicación.

Leer también: Los residentes de NTT fueron disparados por la policía de Timor Leste en la frontera, se encontraron 8 proyectiles y 1 proyectil



«Mi teléfono celular se perdió. También hice un informe. Entonces, se puede usar para el número de números de activación nuevamente. Por el momento, si quieres contacto, puede ser a través de mi secretario de Kelurahan», dijo.

Con respecto a su auto rojas rojas, enfatizó que tuvo que informar considerando que el incidente ocurrió durante una manifestación masiva.

El jefe de la aldea de Manggarai South, Tebet, el sur de Yakarta, Muhammad Sidik y su conductor, ASEP Yudiana se convirtió en víctima de los manifestantes en Jalan KS Tubun, Slipi, West Yakarta, el lunes (8/25) a las 18:30 WIB.

Las masas de la pandilla son manifestantes o manifestantes frente al edificio DPR/MPR/DPD RI.

Basado en la cronología, en ese momento Sidik y su conductor estaban montando un vehículo oficial de placa roja que cruzó Jalan KS Tubun el lunes (8/25) por la noche a las 18:30 WIB.

El jefe del pueblo regresó de la oficina del pueblo a su casa en Tanah Abang Dalam.

En cuanto al incidente, la Lurah sufrió una pérdida, a saber, el automóvil oficial fue destruido, dos teléfonos celulares para RP. 25 millones, billeteras y artículos privados que se perdieron en el automóvil.

Ahora, la condición de Lurah y el conductor sobrevivió, pero sufrió moretones, contusiones y ampollas en los ojos, cara, cuerpo a las piernas debido a golpes con objetos contundentes. (Hormiga)