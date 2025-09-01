South International Series Festival 2025 alineación

Cádiz’s South Intl. La serie Festival parece estar formando para ofrecer una tercera edición muy ecléctica. El equilibrio de World se estrena con los lanzamientos de streamer de alto perfil, la sección oficial brilla en una diversidad muy necesaria en un paisaje televisivo internacional cada vez más conservador.

El título varía desde dramas íntimos que exploran la salud mental o la identidad trans hasta los dramas épicos inspirados en la mitología antigua y los innovadores híbridos de ficción/documentales en una competencia de 2025 con una sólida perspectiva internacional.

Respaldado por jugadores de peso pesado como Fremantle, HBO Max, MediaSet España, Atresmedia, Sky Studios, Paramount+ y Movistar Plus+, estos proyectos a menudo están diseñados no solo para la resonancia local sino también para viajar a través de las bordes.

A continuación, una mirada más cercana a la alineación de la competencia principal de South:

Sección oficial de ficción

«Atómico,» (Gregory Burke, Reino Unido)

Inspirado en el libro de no ficción «Atomic Bazaar», por William Langewiesche, la serie de aventuras se sumerge en la amenaza global de la producción de armas nucleares y cómo las apuestas de la actividad nuclear patrocinada por el estado han alcanzado niveles aterradores. Protagonizada por Alfie Allen («Game of Thrones») y Shazad Latif («Star Trek: Discovery»), sigue la improbable amistad entre dos hombres que quedan atrapados en el complot de un cartel para transportar uranio a través del norte de África. Pulse Films producidas en asociación con Sky Studios.

«Cuervos» (Pierre-Louis Sanschagrin, Canadá)

Un drama de terror en francés dirigido por Stéphane LaPointe para el encore Télévision de Canadá en colaboración con Québecor Contenu. Después de que una serie de asesinatos horribles sacude a la ciudad, un joven investigador rebelde equipos con un colega veterano para resolverlos, comenzando una carrera aterradora contra el tiempo donde los cuerpos se acumulan y el dúo debe enfrentar a sus propios demonios. Con Mylène Mackay y Pascale Bussières, el mundo de la serie se estrenó en el mercado de la serie Berleral.

«El centro» (David Moreno, España)

Una serie de thriller de espía infundido en el realismo producida por Movistar Plus+ junto con las películas Fonte de Pablo Isla («Mugaritz»). El creador David Moreno y el director David Ulloa, el dúo detrás del jugador de Canneseries «El Inmortal», vuelven a colocar en el funcionamiento interno del servicio de inteligencia CNI de España, la trama provocada por un asesinato que enciende una búsqueda de alto riesgo de un traidor. Juan Diego Botto («On the Fringe»), Tristán Ulloa («Berlín»), Clara Segura («The 47») y Elena Martín («Creatura») estrella.

«Ella, maldita alma» (Aurora Garrido, España)

Producido para MediaSet España por Plano A Plano de ITV Studio y basado en un libro del escritor Manuel Rivas («Butterfly Tongues», «Vida no autorizada»), la serie narra un thriller teñido sobrenatural. La serie supera a Maxi Iglesias («Valeria»), Martiño Rivas («Nacho») y Karina Kolokolchykova («La abuela»). Lenado en Cádiz y presentado en Southseries 2024 como proyecto, regresa para su estreno mundial.

«Desierto futuro» (Lucia Pujo, México)

Una de las series más grandes que salió de América Latina, «Futuro Deserto», el thriller psicológico y drama familiar de seis episodios de Nicolás Puenzo y Nicolás Puenzo, explora grandes preguntas provocadas por AI. Con José María Yazpik («Narcos: México»), àstrid Bergès-Frisbey («Piratas del Caribe: sobre mareas extrañas») y Andrés Parra («Pablo Escobar, El Patró del Mal»). Gaumont USA produce para Paramount Television International Studios; TIS Studios, con sede en Colombia y México, maneja internacional.

«Pequeños desastres» (Sarah Conradt, Reino Unido)

Protagonizada por Diane Kruger («Troy», «Inglourious Basters»), la serie se basa en la novela de Sarah Vaughan («Anatomía de un escándalo»), explorando las amistades femeninas y la maternidad a través de la lente de cuatro mujeres. Una producción de TV Roughcut para Paramount+, con licencias en español a través de HBO Max. Fremantle lidera la distribución internacional.

«Clavos,» (Araceli Álvarez de Sotomayor, España)

La tercera serie original comisionada localmente de Skyshowtime en España, estrenándose en Cádiz. Producido por la Federación España en asociación con Skyshowtime y Telemundo Studios. La historia de cuatro mujeres de diferentes orígenes y de diferentes edades que se encuentran en un salón de uñas. Sus encuentros repetidos provocan una amistad única, convirtiéndolos en parejas en el crimen.

«Romi» (Iker Azkoitia, España)

Un drama procedral producido por Joko TV (Productcationes mandarina) para MediaSet España. Cuenta como una detective privado con discapacidad auditiva que investiga la muerte de su padre, que sospecha que es asesinato. Titulada por María Cerezuela, el mejor ganador del premio ACYA de 2022 para «Mexali», «Romi» se distribuye por el grupo Mediterráneo Mediaset España, que se aplica tanto a los fanáticos de la programación de la programación inclusiva como a los de suspenso. El creador Azkoitia fue escritor en el mega hit de Netflix «Élite». Inés París («La barrera») y Claudia Pinto («L’Alquería Blanca», «Beguinas») directamente.

«Filtros de sentido» (Nico Ariso, España)

El creador-director-actor Ariso trae irreverencia y topicalidad en este drama experimental producido por 3cat. La serie combina secuencias guionadas y de estilo documental para enfrentar los tabúes sociales contemporáneos. Al estreno en la plataforma de transmisión de 3CAT, marca una voz catalana audaz en la sección oficial.

«Guerra de los reinos» (Andreas Bareiss, Alemania)

Una de las series más grandes de Europa, un drama épico reinventado de «The Nibelungenlied» dirigido por Cyrill Boss y Philipp Stennert, el dúo detrás de la serie Mystery «Pagan Peak», y coescrita por el escriba «asesinato» Doron Wisotzky. Producido por el gigante alemán Constantin Film para RTL, la serie combina la mitología con imágenes radicales e intriga romántica. Fremantle maneja las ventas internacionales; Movistar Plus+ lanzará la serie en España.

«Cómo se siente para una chica» (París Read, Reino Unido)

Serie dramática de la mayoría de edad producida por Hera Pictures («Mary & George») para BBC Three e iPlayer, explorando la identidad trans a través de un realismo feroz, adaptando las memorias de Transgender Trailblazer Paris Lees. Filmin tiene la serie para España.

No ficción, sección oficial

«Vulnerable,» (Gonzalo Cider, España)

Después de la pandemia, los jóvenes y los adolescentes han desarrollado una serie de problemas de salud mental relacionados con el tiempo de pantalla excesivo y el uso de las redes sociales. Esta serie tiene como objetivo mostrar las consecuencias que estos excesos tienen sobre la salud mental de los jóvenes. Una producción de entretenimiento de Onza para Atresmedia, desarrollada con orientación del psiquiatra Marián Rojas, un productor ejecutivo junto a José María Irisarri y Santiago de la Rica.

«El húngaro toma lo que se necesita» (MediaSet España, España)

El documental de tres episodios narra el viaje de La Húngara, una artista pionera en Flamenco Fusion, desde sus humildes orígenes hasta los Grammys latinos, revelando sus luchas y resistencia después de las pérdidas familiares. La película presenta momentos de su gira e ideas de artistas como C. Tangana y Antonio Carmona. Producido por Lyomedia para la plataforma Infinity de MediaSet.

«Una historia muy pesada» (Alejandro Torres, María José Camacho, España)

Producido por Magnetika Films para RTVE Play, la serie se centra en Obús y Barón Rojo, leyendas de pescado de metal español y bandas rivales desde la década de 1980, que se enfrentan en una gira histórica que podría ser la última. La serie revisa los orígenes del metal en España a través de esta rivalidad.

«El agente, la vida y las mentiras de mi padre», « (NRK, Noruega)

Creado, producido y distribuido por la emisora ​​pública noruega de alto vuelo NRK, esta galardonada serie documental, que tomó el mejor documental en Canneseries 2025, profundiza en una relación de padre-hijo separada enredada por secretos, engaño y revelación creativa.

«Tiktok: la guerra de datos» («Tiktok, una red bajo influencia», Vincent de Cointet, Francia)

En equipo de Morgane Production y Arte France, las docuserías disecciona el impacto geopolítico y social de Tiktok. Combina entrevistas de expertos, contenido generado por el usuario y análisis de datos, que ofrece una perspectiva global de advertencia sobre la influencia de las redes sociales.

Spotlight South

«Bardot» (Alain Berliner, Reino Unido-France-Belgium)

Producido por Fewruristic Films, con sede en Londres, Timpelpictures de Francia y el agente Doble de Bélgica, la docuseries captura el impacto cinematográfico y cultural del ícono internacional con imágenes y entrevistas raras. Distribuido por Fremantle, establecido para estrenarse a través de Movistar Plus+ en España.

«Crimen y ley», Temporada 2, (Jorge Molina, Daniel Gamero, España)

Coproducido por Grupo ADM y Productiones Cibeles para la emisora ​​pública de Andaluce Canal Sur. Guía por la novelista del crimen Susana Martín Gijón, las docuserías viaja a través de la región explorando casos penales y cómo funcionaban las acciones de la aplicación de la ley y el sistema judicial.