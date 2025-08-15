Sosteniendo el título de ‘hombre rico’, el orador del DPR Brunei hizo que el edificio del Parlamento RI bullicioso

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento Indonesio Señora. Saludar varias figuras y representantes de países amigables presentes Conferencia anual MPR ri y sesión conjunta del Parlamento Indonesio y DPD RI en 2025 en el edificio ParlamentoViernes 15 de agosto de 2025.

A partir de algunos de los nombres de los personajes que fueron llamados, hubo un invitado invitado de un representante de un país amigable que desencadenó al Hubbub de la audiencia en el edificio del Parlamento.

El momento ocurrió cuando Puan saludó los nombres de los líderes del parlamento amistoso que estaban presentes en Sesión anual de MPR/DPR RI y DPD RI.

La audiencia se sorprendió por los títulos largos y únicos leídos por Puan. La cifra es el presidente del Consejo Legislativo Brunei Darussalam.

«Su Excelencia Pehin Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bin Dato Setia Haji Mohamed Taib. Presidente del Consejo Legislativo Brunei Darussalam», dijo la Sra. Maharani bienvenida y aplaudida.

Dato Abdul Rahman bin Mohamed Taib es un noble y político de Brunei, que actualmente se desempeña como presidente del Consejo Legislativo de Brunei desde febrero de 2015.

Anteriormente, Dato Abdul Rahman se había desempeñado como Ministro de Desarrollo, Ministro de Educación y Ministro de Industria y Recursos Primarios Brunei Darussalam.

Su carrera en el servicio civil comenzó en 1966, y desempeñó varios roles importantes hasta la independencia de Brunei en 1984, incluido el servicio de Secretario de Brunei.