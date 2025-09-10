Sospechosos en los casos de secuestro de Stumines bancarios sometidos a convertirse en colaboradores de justicia, listos para descargar hechos terribles

Yakarta, Viva – Uno de los sospechosos del clúster secuestro El caso del jefe de la sub -rama de la bulta del Banco Salah Stru en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), declaró que estaba listo para convertirse en un colaborador de justicia (JC) para desmantelar por completo el caso.

La noticia fue transmitida por el abogado del sospechoso EW alias Eras, Adrianus Agal. Según él, su cliente ha reconocido su papel y está listo para trabajar con investigadores e instituciones de protección de testigos y Víctima (LPSK).

«Este caso se está desarrollando porque las épocas casualmente también han presentado el colaborador de justicia, en The Witness Insurance Corporation (LPSK)», dijo Adrianus, el miércoles 10 de septiembre de 2025.



Video segundos del banco Bumn Kacab, MIP secuestrado

Afirmó que el testimonio de su cliente podría ser la clave para abrir los hechos reales, incluida la cuestión de la participación de soldados TNI sin escrúpulos. «¿Por qué presentamos épocas al Instituto de Garantía de Testigos? Porque queremos revelar los hechos reales. Por lo tanto, esperamos que más tarde en el juicio la consideración del Panel de Jueces pueda proporcionar alivio a nuestros clientes», dijo.

Aun así, Adrianus eligió hablar económico cuando nuevamente se aludió a la supuesta interferencia de los soldados. «Pero ciertamente apreciamos a la policía. Solo porque hay un código de ética que primero no podemos hablar para que hablemos. Pero ciertamente la información (la participación de los soldados) es así», dijo.

Previamente informado, el caso de secuestro terminó asesinato Sádista para el jefe del sub -branquial Salah Saru Bank Bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), continuó ampliándose.

Ahora, hay una sospecha de la participación de soldados TNI sin escrúpulos en el caso. La Policía Militar de Kodam Jaya (Pomdam Jaya), quien afirmó estar investigando a varios soldados.

«Así es (manejado)», dijo Danpomdam Jaya, Coronel CPM Donny Agus Priyanto cuando se confirma, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Uno de ellos es el nombre del empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono. En este caso, Dwi Hartono es un actor intelectual.