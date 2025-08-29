Sospechoso en el caso de la muerte de Prada Lucky aumentó a 22 personas

Kupang, Viva – El comandante de la policía militar Kodam IX/Udayana Coronel CPM Dwi Indra Wirawan dijo, aumentando el número sospechar En el caso de la persecución de Prada Lucky Saputra Namo, quien hizo que la víctima muriera.

«Entonces, antes de que se lanzara hace algún tiempo, dijimos que había 20 sospechosos, ahora hay 22 sospechosos», dijo en Kupang, el viernes.

Esto se transmitió al entregar una conferencia de prensa relacionada con la transferencia de archivos de casos y evidencia y sospecha del Militar III-14 Kupang Oditurat.

Dijo el aumento en el sospechoso después de pasar por el examen de los testigos al observar la evidencia para que el investigador llevara a cabo la adición del sospechoso.

«Para que el total hasta el día de hoy nos sometamos al Oditurat militar por un total de 22 personas», dijo.

Mencionó que de los 22 sospechosos, también hubo elementos del liderazgo que según el investigador de acuerdo con las acciones violadas cumplieron los elementos de los actos criminales.

«Hasta que incluyamos dos elementos adicionales de este líder en el asunto», dijo.

También dijo que los sospechosos estaban detenidos en la celda de detención de Kupang Denpom IX/I para más procedimientos legales.

Según Indra, con la presentación del archivo de caso en forma del sospechoso y la evidencia, se ha completado el proceso de investigación del caso de la suerte de Prada.

Jefe de Military Oditurat 111-14 El teniente coronel de Kupang, Chk Alex Penjaitan, dijo que con la presentación de varios archivos de casos, su partido verificaría la integridad.

«Estudiaremos este archivo cuidadosamente, si hemos sido arrestados, continuamos hasta el juicio. Espero que el apoyo y las oraciones de los colegas para que el proceso legal funcione sin problemas y de manera segura», dijo. (Hormiga)