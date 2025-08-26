Sospechoso de un miembro del DPR, la Lurah en Yakarta fue golpeada por la manifestación, el automóvil oficial fue destruido

Yakarta, Viva – La tensa noche ocurrió en el área de Slipi, West Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025. Lana Manggari Sur, Muhammad Sidik, atacó masa desmoronarse.

Sidik incluso era casi un mes porque se sospechaba RPD. El incidente fue grabado en video y circuló ampliamente en las redes sociales, uno de los cuales se subió a una cuenta de Instagram @jakartabarat24jam. En la grabación, la multitud de masas rodeó y desahogaba la ira en el auto oficial negro.

Camatón TebetDyan Airlangga, confirmó el incidente que sucedió a sus subordinados. «Sí, es cierto que el incidente», dijo Dyan, martes 26 de agosto de 2025.

Afortunadamente, Sidik y su conductor, ASEP, lograron escapar a pesar de ser perseguidos y golpeados. Se escaparon para salvarse en un pequeño callejón.

«Gracias a Dios, su condición es segura», dijo Dyan.

La cronología, Sidik regresó de la oficina del pueblo a su residencia en Tanah Abang Dalam. Debido al atasco de tráfico, tomó una ruta alternativa a través de Jalan S. Parman. Desafortunado, al cruzar la rotonda de Slipi, su auto fue perseguido por la mafia gritó: «¡COCHES DE LOS MIEMBROS DE DPR!».

La situación es cada vez más caótica. El conductor se había desviado para golpear las albóndigas y los carros de motocicletas, pero las masas no se detuvieron. Los autos oficiales son golpeados con madera y manos vacías.

Sidik que salió del auto todavía estaba atacado. Como resultado de este incidente, un automóvil oficial destrozado severo, dos teléfonos celulares por valor de Rp25 millones y una billetera también desapareció.