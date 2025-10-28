Sospechoso de malversación de Rp. Mil millones en efectivo, la celebridad de Cianjur está vigilada

Jacarta – La policía metropolitana del sur de Yakarta está investigando el presunto informe. malversación quien arrastró a alguien celebridad y empresarios del hogar cianjur con las iniciales RW.

El subdirector de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado adjunto de la policía, Igo Fazar Akbar, dijo que su partido todavía estaba investigando el informe.

Según Igo, su partido ha citado al periodista, al denunciado y a varios testigos.

«Todavía estamos investigando a los testigos», dijo en Yakarta el martes 28 de octubre de 2025.

Además de extraer información de los testigos denunciantes y del denunciado, los investigadores también han citado a peritos para investigar el presunto informe de malversación de fondos.

Sin embargo, según AKP Igo, RW, como parte denunciada, no estuvo presente para responder a la citación.

«Lo invitamos pero no asistió», dijo Igo.

Los investigadores también planean llamar a SW para pedirle información sobre el presunto informe de malversación de fondos.

La policía del sur de Yakarta llevó a cabo un caso el 3 de junio de 2024.

Sin embargo, los investigadores todavía encuentran obstáculos porque uno de los testigos clave llamado M Shaheen Shah alias Dato Sri Shaheen es un fugitivo.

RW fue informado previamente por un defensor llamado Noverizky Tri Putra.

Noverizky dijo que en ese momento RW pidió prestados 1.000 millones de IDR a él mismo y 1.500 millones de IDR a Arif Budiman con el pretexto de fondos de rescate para ayudar a su colega de Malasia M Shaheen, que estaba involucrado en problemas legales en la policía de Bali.

Dato Sri Shaheen es un ciudadano malasio que figura en la Lista de personas buscadas (DPO) y en la Notificación roja en la lista de personas buscadas de INTERPOL.

RW también admitió que era el representante de Dato Sri Shaheen en Indonesia. Sin embargo, cuando llegó el momento acordado, RW no devolvió el dinero que había pedido prestado.

«De hecho, negó haber pedido dinero prestado. Aunque las pruebas eran claras. También tengo el vídeo de la entrega del dinero», dijo Noverizky.

Antes de tomar medidas penales, Noverizky había ganado la demanda del PKPU contra RW en el Tribunal Comercial Central de Yakarta.

Según él, esta victoria podría fortalecer los elementos criminales de malversación de fondos que actualmente están siendo procesados ​​en la policía del sur de Yakarta.

Nove añadió que la sospecha de malversación de fondos de RW se hizo más fuerte cuando recibió una carta de declaración de Dato Shaheen.