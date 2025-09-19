Sospechamos que hay un flujo de dinero al Director General de PHU

VIVA – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló la supuesta participación del Director General de Hajj y Umrah (Dirigir el PHU) El Ministerio de Religión, Hilman Latief, en el flujo de dinero relacionado con el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota e implementación de la peregrinación en 2023-2024.

«Nosotros, los investigadores, tenemos la acusación de que hay un flujo de dinero para el Director General», dijo la actuación interina y la ejecución del KPK, ASEP Guntur Rahayu, en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves (18/9/2025) noche.

Dijo ASEP, el examen de Hilman duró bastante tiempo, aproximadamente 11 horas. Hilman llegó a la oficina de KPK a las 10.22 WIB y solo dejó la ubicación alrededor de las 21.53 WIB.

«Por lo tanto, (examen, ed.) Es largo porque estamos tratando de obtener información de la persona en cuestión, así», explicó.

Según ASEP, la duración del proceso de inspección fue causada por la posición de Hilman como Director General de PHU del Ministerio de Religión que se consideró estratégico en los asuntos de la peregrinación.

«El caso que estamos manejando está relacionado con la implementación de la peregrinación. Por lo tanto, el flujo de sus órdenes es, la emisión del decreto (Decreto del Ministro de Religión, ed.), También preguntamos y desenterramos al respecto desde el flujo de sus órdenes, cómo hasta que se publique este decreto que se publica la base de este problema», dijo.

El supuesto caso de corrupción del Hajj comenzó a actualizarse a la etapa de investigación por el KPK el 9 de agosto de 2025, después de solicitar previamente una declaración del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumas el 7 de agosto de 2025.

Además, el KPK se coordinó con la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) para calcular las pérdidas de estado en el caso. A partir de los resultados del cálculo inicial, la pérdida potencial se estima en más de RP1 billones. El 11 de agosto de 2025, el KPK también impidió que tres personas viajaran al extranjero, incluido el ex ministro de religión Yaqut.

Además de la investigación realizada por el KPK, el Comité Especial (Pansus) del cuestionario del Parlamento Indonesio Hajj también encontró una serie de irregularidades en la implementación de Hajj 2024. Uno de ellos con respecto a la distribución adicional de 20 mil peregrinos de Arabia Saudita, que se dividió por 10 mil para el HAJJ regular y 10 mil para el HAJJ especial.

El Comité Especial evaluó que la política no estaba de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah, que regula la cuota especial del Hajj de solo el 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento restante para el Hajj regular. (ENTRE)