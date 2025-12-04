Sorpresa, este es el último mensaje de Epy Kusnandar al director retirado Preman

Yakarta, Viva.co.id – Karina Ranau, helado Epy KusnandarSintió una profunda tristeza después de que su marido se fuera para siempre. El actor que interpretó a Kang Mus en la telenovela Preman Pensiun fue enterrado en Jeruk Purut TPU, en el sur de Yakarta, el jueves 4 de diciembre de 2025 por la mañana.

Lea también: GTA 6: ¡Las filtraciones en el mapa de Vice City parecen más amplias de lo esperado!



Como socio que ha acompañado los vaivenes de Epy Kusnandar Durante más de 20 años, Karina no pudo separarse fácilmente de su marido. ¡Vamos, desplázate más!

También pidió disculpas a todos los representantes del fallecido que ya falleció.

Lea también: Ministerio de Agricultura prepara arroz el triple de lo necesario y anticipa zonas de desastre



«Yo, en nombre de la familia, como esposa que lo acompañó durante 22 años, pido disculpas a todos los que conocieron a mi marido si durante su vida cometió errores o actitudes desagradables. Por favor, abran la puerta al perdón lo más ampliamente posible para que su viaje al cielo de Dios sea tranquilo», dijo Karina Ranau en el funeral, citando transmisiones en YouTube, el jueves 4 de diciembre de 2025.

En esa ocasión, Karina Ranau también expresó su agradecimiento al director Aris Nugraha. Para él, Aris Nugraha ha sido fundamental en la carrera de Epy Kusnandar, lo que ha hecho que su nombre se dispare y sea conocido por mucha gente.

Lea también: Momento viral El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil, rociado por residentes después de decir que el suministro de combustible es seguro en el norte de Sumatra



«Gracias, Wa. Su nombre es muy fragante. Su nombre se ha hecho grande. Todo el mundo conoce su amabilidad. Una vez dijo: ‘Quiero ser Epy Kusnandar, Bun, pero no puedo. Todo el mundo me conoce, Kang Mus. ¿Puedo ser humana, como una persona común y corriente?'», explicó Karina Ranau.

Karina Ranau también reveló el último mensaje de Epy Kusnandar antes de morir. El fallecido dijo que quería sentarse cerca del director, lo que sorprendió a mucha gente.

«Tres días antes de irse, transmitió el mensaje ‘Bun, más tarde en Bandung, Papi y Kio siempre estarán al lado de donde está sentado Uwa. Papi y Kio están al lado de Uwa. Papi no irá a ninguna parte’. Uwa dijo: ‘¿Cuál es el misterio detrás de esto, Bun?» explicó.

Para obtener información, Epy Kusnandar murió el miércoles 3 de diciembre de 2025. Antes de dar su último aliento, se sabía que Epy Kusnandar estaba en cuidados intensivos en el Hospital Nacional del Centro Cerebral (Hospital PON) de Yakarta. Epy a menudo se queja de dolores de cabeza y fatiga que surgen debido a actividades bastante intensas. De hecho, el actor se desmayó varias veces, pero siempre se negó a ser trasladado al hospital. Su estado era inestable cuando lo llevaron de urgencia al hospital.