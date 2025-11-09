





En un incidente extremadamente impactante y desafortunado, un niña de cinco años perdió la vida tras entrar en contacto con una línea eléctrica de alto voltaje. Según informó la agencia de noticias PTI, la joven, mientras jugaba en el tejado de su casa, entró en contacto con el cable, dijo la policía el domingo.

El impactante incidente tuvo lugar el sábado por la noche en el pueblo de Parsa Jungle. Según trascendió, la madre de la niña y vecinos intentaron rescatarla, pero ya había muerto.

La niña llamada Ananya Yadav estaba jugando en la terraza cuando accidentalmente tocó un cable de 11.000 voltios que pasaba cerca del techo.

Después de escuchar sus gritos, su madre, Saroj Devi, corrió a rescatarla. A los pocos minutos los vecinos también se apresuraron a acercarse a la niña; Usaron palos de madera para separar a la niña del alambre, pero para entonces ya había muerto, dijeron las autoridades.

Si bien toda la localidad está conmocionada por este lamentable incidente, funcionarios policiales dijeron que el cuerpo ha sido enviado para la autopsia.

Mumbai: mujer de 22 años muere al caer un bloque de cemento de un edificio en construcción

En otro trágico incidente ocurrido anteriormente en Mumbai, jogeshwari En la zona, una joven de 22 años perdió la vida al caerle un enorme ladrillo en la cabeza.

Sanskriti Kotian, de 22 años, hija de Anil Kotian de Kotian Caterers, salió de casa alrededor de las 9:30 de la mañana del 8 de octubre, como todos los días, para ir a su trabajo. En el camino, de repente, un bloque de cemento de una obra en construcción cayó sobre su cabeza, matándola en el acto.

Considerando que esto no es sólo una tragedia sino el desconocimiento de las medidas de seguridad por parte de las autoridades, la extremaunción del sánscrito no fue realizada por su familia; su cuerpo se encuentra en la morgue del Hospital Balasaheb Thackeray.

El pariente del fallecido, Arun, mientras afirmaba sobre el incidente, dijo: «Hemos estado en la comisaría de policía de Meghwadi desde la mañana. El sitio de construcción pertenece a Shraddha Developers. Sin embargo, la policía aún no ha registrado un FIR. Acaban de hacer una llamada al propietario del grupo desarrollador, Bhavesh Sangrahka, quien les dijo que está en Delhi y que sólo puede venir mañana (jueves)».

Por otro lado, el investigador principal Sudhakar Humbe dijo al mediodía: «Hemos presentado la FIR y mencionamos las secciones que están permitidas según la ley. La muerte ocurrió por negligencia y no por intención maliciosa. Sin embargo, la familia insiste en que ocurrió con la intención de matar. No podemos hacer nada que no se ajuste a la ley. Y no están listos para firmar la FIR. Por lo tanto, está tomando tiempo».

