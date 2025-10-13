Sorpresa en Madhya Pradesh: policías de Bhopal matan a golpes a un estudiante de 22 años







En un escenario impactante, dos agentes de policía han sido arrestados por presuntamente estar involucrados en el asesinato de un estudiante de BTech de 22 años en la capital de Madhya Pradesh. Bhopaldijeron las autoridades el domingo.

Según informó la agencia de noticias PTI, los agentes de policía Santosh Bamaniya y Saurabh Arya fueron acusados ​​de asesinato el sábado después de que el informe postmortem sugiriera que el estudiante murió debido a una hemorragia pancreática causada por un trauma.

El informe post mortem del estudiante de 22 años llevó a las autoridades a arrestar a dos policías involucrados en un brutal asalto, dijo un funcionario.

Al abordar el tema, el subcomisionado de policía (DCP) de la Zona 2 de Bhopal, Vivek Singh, dijo a los medios de comunicación que los dos agentes fueron arrestados poco después de la medianoche del domingo.

Un vídeo rápidamente se volvió viral en las redes sociales y supuestamente muestra a un policía sujetando a la víctima, Udit Gaayke, mientras otro lo golpea con un palo. La brutal agresión de los agentes de policía contra el estudiante fue condenada en gran medida por la gente en línea, lo que obligó a los agentes a tomar medidas contra los dos acusados.

Bhopal Zona-2 El comisionado adjunto, al hablar sobre los procedimientos posteriores, dijo que “un caso bajo la sección 103 (asesinato) de la Bharatiya Nyaya Sanhita «Se registró contra los agentes después de recibir el informe de la autopsia», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Según los amigos de la víctima, estaban de fiesta en la zona de Indrapuri el jueves por la noche cuando ocurrió este desafortunado incidente.

Dijeron que ‘Uno de ellos estaba dejando a Gaayke en casa alrededor de la 1:30 am (del viernes) cuando este último vio a la policía y corrió hacia un callejón. Siguiéndolo, los policías lo persiguieron y lo golpearon; posteriormente fue encontrado con la camisa rota y con moretones en el cuerpo”, según citó la agencia de noticias PTI.

Los amigos de la víctima afirmaron además que los policías acusados ​​pidieron 10.000 rupias cuando se les pidió que detuvieran la agresión. Sin embargo, considerando que Gaayke fue brutalmente atacado por la policía, lo llevaron inmediatamente a un hospital, donde los médicos lo declararon muerto.

Otro funcionario, hablando con los medios de comunicación, dijo que los padres del estudiante fallecido trabajan en Bhopal, mientras que su cuñado es superintendente adjunto de policía en el distrito de Balaghat.

El Partido Comunista de la India (marxista) apuntó a Madhya Pradesh Ministro Principal Mohan Yadavquien también está a cargo del departamento del interior, en relación con el incidente.

El secretario de estado del CPI (M), Jaswinder Singh, declaró que «el asesinato del estudiante a manos de dos policías muestra la situación de la ley y el orden en Madhya Pradesh. Dijo además que la situación se ha deteriorado y las vidas de los ciudadanos comunes se han vuelto inseguras. La policía puede quitarle la vida a una persona por un soborno de 10.000 rupias, acusó. El líder del CPI (M) exigió además que la familia de la víctima reciba una compensación de 1 millón de rupias.

(Con aportes de PTI)





