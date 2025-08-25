Sorpresa del episodio 11 de ‘Game Changer’: Sam Reich en ‘Samalamadingdong’

El otoño pasado, Abandonar CEO y «Cambiador de juego» anfitrión Sam Rich Buesó el cambio cuando lo arrojaron a un episodio sorpresa de su propio programa de juegos. Hoy, ese episodio se lanzó en desembolso como el final sorpresa de la temporada 7, luego del final oficial de la temporada más reciente de «Game Changer» el 11 de agosto.

Titulado «Samalamadingdong» (más sobre eso más tarde), el episodio 11 sorpresa fue el trabajo del antiguo perdedor de «Game Changer» Brennan Lee Mulligan y una serie de otros personajes que abandonan, los amigos y familiares cercanos de Reich, e incluso esto Variedad La propia reportera, que se reunió para darle a Reich una muestra de su propia medicina misteriosa del juego.

El truco se filmó el 5 de noviembre (el día de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2024) en una mansión estilo castillo en Hollywood Hills (completa con puente levadizo) y requirió un componente clave para trabajar: el ego de Reich.

El equipo de abandono estableció una entrevista falsa con Variedad Después de que la temporada 7 de «Game Changer» había completado la producción, y Reich se adaptó y llegó al desastre.

«Desde el primer momento, necesitábamos encontrar una manera de sacar a Sam Reich de la casa, y necesitábamos que lo inmovilicen en algún lugar para que pudiéramos brotar la trampa sobre él», dijo Mulligan a principios de este mes en una entrevista legítima con Variedad junto a Reich. «Y el grado de unanimidad instantánea en el consejo de personas que trabajan en este programa que iba:» Si hay algo relacionado con la variedad o una entrevista sobre «Game Changer», Sam estará allí mientras se le pida «. ¿Qué es lo que podemos hacer que aparecerá, llevarlo al traje «Game Changer», entrar en el micrófono?

Reich agregó: «Aprovechando totalmente de mí como un cerdo de prensa y el hecho de que no vi esto llegando cuando mi calendario no tenía nada».

Mulligan dice que se arrojaron muchas ideas por lo que sería el episodio, pero la premisa en la que el equipo finalmente aterrizó fue un concepto que combinó el amor de Reich por la película de Michael Douglas «The Game» con la pasión de Mulligan por el juego de rol de acción en vivo (LARP). Resultó involucrar al secuestro de Reich, un set de castillo, Mulligan en un papel que era una mezcla entre el rompecabezas de «Saw» y el mítico Minotauro, y muchos intrincados rompecabezas que Reich necesitaba resolver, todo lo cual involucraba temporadas pasadas de «cambiador de juego» e incluía muchos concursantes anteriores.

Poco después de que se filmara el episodio, Reich tuvo que comenzar a averiguar cuándo y cómo se lanzaría, ya que la totalidad de la temporada 7 ya había sido trazada y producida. Después de que los fanáticos pensaron que había un juego de realidad alternativo vinculado a la temporada 6 de «Game Changer» y estaban equivocados, Reich y el desanimar pensaron que sería «muy divertido» hacer un arg (y negarlo) esta temporada. Reich trabajó con la compañía de almohadas de la compañía para diseñar e implementar el Arg, que incluyó juegos web lanzados durante toda la temporada, así como el número de teléfono de CD de Jacob Wysocki del episodio «Un año después».

Según el abandono, mientras que los fanáticos no descubrieron el ARG hasta el final de la temporada, solo les tomó 48 horas resolverlo.

Tan recientemente como el lunes a la 1 p.m. ET, Reich todavía insistió en que el episodio no existiera. Fue a un Instagram en vivo previamente planificado, atrayendo a una multitud de aproximadamente 15,000 espectadores, para continuar el bit antes de finalmente revelar la verdad y anunciar que el episodio era real y se lanzaría a la 1:30 p.m.

Ahora que ha tenido que admitir que existe el episodio y su título, «Samalamadingdong», tiene significado, ¿se arrepiente de elegir eso como el título en medio de la filmación?

«Quiero decir que sí, cada arrepentimiento por eso. Pero de nuevo, el espíritu de este episodio es que como me han obtenido, así que tengo que tener mucho cuidado con mi perfeccionismo habitual y, en cambio, dejar que la improvisación aterrice donde sea que aterrice», dijo Reich. «Siempre estoy trabajando horas extras para justificar las decisiones de mis improvisadores en el escenario, incluso si eso significa, como, tomando un efecto visual de mierda que surgió en el momento y gastando miles y miles de dólares en Buttholes, así que si me estoy dando el mismo tratamiento, entonces estoy tomando ‘Samalamadingdong’ muy en serio. para mí.»

Cortesía del desgaste

No se preocupe, Reich realmente recibió una entrevista con Variedad Cuando todo fue dicho y hecho ese día (y nuevamente, varios meses después para esta historia). Puede leer la conversación del 5 de noviembre que tuvo lugar inmediatamente después de la producción envuelta en el episodio a continuación.

¿Cómo estás?

Creo que esto me ha dado una nueva empatía por lo que pasan los concursantes de «cambio de juego». Es aterrador y encantador. Se siente como un paracaidismo, como una liberación de control.

¿Yo, periodista, interpreto a un periodista convincente?

Si me dices toda tu relación con Variedad Es un poco entonces, honestamente, en este punto, lo creería, pero estaría molesto.

¿Me perdonas personalmente?

Absolutamente.

¿Todavía confías en mí como periodista y Variedad ¿Como una fuente de medios de buena reputación?

Sí.

Ok, todos están en el registro ahora.

Al final del día, este es mi lenguaje de amor, y es la forma en que expreso amor por mi elenco. Y entonces la gente me lo hace, ¿cómo podría interpretarlo de otra manera? Pero ese es amor, para mí.

¿Cuántos de esos $ 50,000 en fondos de FYC Emmys que revelaste durante la prueba de detector de mentiras en el episodio diste a Variedad?

Esa es una muy buena pregunta. Me siento como algunos. Creo que fue ese número de estadio.

¿Tenías alguna sospecha antes de hoy de que algo extraño estaba sucediendo?

No, quiero decir, llegó un momento en que Brennan me reveló por primera vez, pensé: «Oh, este es un poco muy divertido para la variedad». Luego, cuando aparecieron Grant y Rekha, pensé: «Oh, espera un segundo». Y cuando me llevaron a la camioneta, pensé: «Oh no». Y fue entonces cuando las matemáticas comenzaron a suceder, y yo dije: «¿Elaine no caminó esta mañana? Y Elaine me dio una gran cosa de té de cúrcuma, ¿por qué para un poco de prensa? No.» Las piezas se han unido desde entonces. Es como un momento de «recuerdo».

¿Cuánta información ya se le ha dado sobre cuánto tiempo tardó en armar?

Me han dicho que Brennan ha estado queriendo hacer esto durante algunas temporadas ahora, y que Elaine (Carroll, la esposa de Reich) lo sabía desde agosto.

Me dijeron que seis meses era la duración de la planificación práctica. Entonces, ¿confías en tu esposa?

Sí, confío en que mi esposa siempre haga lo mejor para la parte, lo que a veces significa engañarme.

Brennan dijo que está disfrutando del hecho de que tendrá que editar todo esto en un episodio.

Esa es la verdadera broma. La verdadera broma es que todas estas imágenes terminarán en mi regazo.

¿Cuánto crees que este costo?

Esto parecía caro. Aparentemente, hice un jarrón de $ 6,000, lo cual no es cierto. ¿Voy a adivinar entre $ 100,000 y $ 200,000?

Entonces alguien firmó eso, y no fue tú. Se han cocinado libros. Se usaban diferentes códigos.

Solo quiero enfatizar mi empresa, mi programa, sin permiso.

Entonces, ¿cómo vas a tomar represalias? ¿Ya estás formando planes?

Hubo cosas que decidí no hacer esta temporada porque sentí que eran demasiado inconcebibles, lo que ahora flotaba directamente en la parte superior de mi lista para la temporada 8.

Le das al elenco una escala de Chili Pepper de uno a cuatro para cuán lejos quieren llegar con lo que se sienten cómodos haciendo en un episodio de «cambio de juego». ¿Cómo llamarías a esto por ti mismo?

Diría que dos chiles y medio, y solo estoy deduciendo media pimienta porque fue muy divertido. Y porque Brennan me dejó ganar.

¿Cuál fue el rompecabezas más difícil durante todo el día para ti?

De lejos, los jarrones. Eso fue brutal. Y en el momento en que fallé, y dijeron: «Bien, podemos seguir adelante en la historia», pensé: «Oh, dime que voy a fallar uno o dos antes y habría hecho esto de manera más eficiente». Puedo fallar de manera eficiente, si ese es el objetivo.

¿Cuál fue la mejor parte del día?

Pensé que el Cerberus de tres cabezas, desde una perspectiva de humor pura, pensé que era brillante. Creo que mi diseño de juego favorito o diseño de rompecabezas de todo el día fue el teclado P. El teclado P estaba muy bien diseñado.

¿Sabías que si no hubieras obtenido el nombre de la banda de Nico correcto, te habrías puesto en las acciones y se acumulaba en la cara?

Sí, Elaine me dijo eso. También me dijo que la gente no creía que supiera el nombre de la banda de Nico, que es salvaje, porque sigo la banda de Nico y soy un gran admirador. Cuando se trata de mi amor por Nico y Ash, no puedes subestimarme.

¿Cuándo y por qué escribiste un rap sobre «Beowulf»?

Sí, ese fue el quinto grado. Estábamos estudiando «Beowulf en clase, y creo que tuvimos algún tipo de tarea en la que tuvimos que recapitular la historia de» Beowulf «a nuestra manera. Y entonces abrí el diccionario de rima y fui a la ciudad.

¿Y recuerdas todo esto desde el quinto grado?

Sí. Así que a mi maestra realmente le gustó el rap y luego nos hizo realizarlo para la clase, era como yo y un grupo de amigos. Y luego le gustó tanto que nos hizo realizarlo frente a toda la escuela en Washington, DC, así que tuve algo de práctica, y luego, a lo largo de los años, lo he eliminado.

¿Estarás enojado si este termina siendo el episodio de «Game Changer» que gana a un Emmy y no planeaste nada de eso?

Si Brennan recibe un Emmy para «Juego Changer», y yo no, esa espada será real.

¿Cómo superas esto? ¿Qué haces cuando tienes el control nuevamente de «Game Changer» para la temporada 8?

Sigo diciendo esto, pero como cada temporada, decimos, ¿cómo vamos a superar la próxima temporada? Y cada temporada decimos, ese es el problema de la próxima temporada. Y hasta ahora, esa estrategia no nos ha fallado. Mientras nos sentamos en un castillo, sé que podrías preguntar, ¿estamos en riesgo de volar demasiado cerca de un lado en cierto punto? No creo que las alas de cera se hayan derretido todavía.

Siento mucha más inspiración que la ansiedad. Es divertido trabajar en medio de otras personas hiper-creativas, existe esta carrera espacial entre nosotros, donde me siento impresionado por su creatividad, a veces intimidado por ella, pero solo me empuja más lejos, incluso si eso me refiero a la venganza.

Último para ti: ¿Fue esta una forma divertida de pasar el día de las elecciones?

Realmente lo era. Me alegro de haber votado ya, habría sido un día de ansiedad horriblemente con ansiedad. Me alegra decir que solo fue una ansiedad horriblemente montada de una manera completamente diferente.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.