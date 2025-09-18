Sorpresa de Nitish Kumar Springs, conduce al Hotel Patna para conocer a Amit Shah







Primer ministro de Bihar Nitish Kumar El jueves surgió una sorpresa cuando condujo a un hotel de Patna para reunirse con el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, quien está en el estado por ajustar la estrategia de BJP para las próximas encuestas de la Asamblea.

Las fotografías del supremo JD (U) que ofrecen un ramo de flores a Shah, un ex presidente de BJP, fueron compartidas por los dos líderes en sus respectivas manijas X.

Las fuentes de ambas partes se negaron a decir cualquier cosa registrada, sin embargo, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que era «una llamada de cortesía».

Sin embargo, notaron con satisfacción que el gesto de Kumar, de 75 años, les puso a las especulaciones, en una sección de los medios de comunicación, sobre su «rechazo» a reunirse Ministro de la Unión y el jefe de BJP Jagat Prakash Nadda, quien estuvo en la ciudad la semana pasada.

Es probable que las elecciones se anuncien en el estado en unas semanas a partir de ahora, y Kumar, el CM más antiguo del estado, apunta a un quinto mandato consecutivo en el cargo.

La reunión de Kumar con Shah, posiblemente el segundo hombre más poderoso en el BJP y aún consideró al estratega principal del partido, llegó apenas tres días después de que el presidente de JD (U) había asegurado al primer ministro Narendra Modi, en una manifestación en el distrito de Purnea, que regresó a la NDA para bien, culpando a su pasado Dalliing con el Congreso RJD en el consejo de JD (U).

Mientras tanto, poco después del tete-a-tete con el socio de la alianza, Shah se fue a que Dehri-on-sone mantuviera conversaciones con trabajadores del partido y líderes de 10 distritos de la Región de Magadh-Shahabaddonde el rendimiento de la NDA estaba por debajo de la par en las encuestas de la asamblea de 2020 y las elecciones de Lok Sabha el año pasado.

Se esperaba que Shah terminara la gira con una visita a Begusarai, la circunscripción de Lok Sabha del Ministro de la Unión Giriraj Singh, por celebrar deliberaciones similares con funcionarios del partido de las divisiones de Munger y Patna.

