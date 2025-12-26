¡Sorpresa! Aura Kasih elige abiertamente al viudo en lugar de las palomitas de maíz si se vuelve a casar

VIVA – En medio del asunto que arrastra su nombre como tercera persona del hogar Ridwan Kamil y Atalia Praratya, la atención pública se desvió hacia la confesión Aura Kasih sobre su vida personal. Esta vez, sobre sus opiniones respecto a su compañero de vida si algún día decide volver a casarse.

El momento más destacado llegó cuando Aura Kasih se sometió a una rápida sesión de preguntas con Celine Evangelista. Sin pensarlo mucho, Aura Kasih dio una respuesta espontánea que realmente sorprendió a mucha gente. La razón es que afirmó firmemente que preferiría un viudo a una palomita de maíz como compañero de vida. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Ridwan Kamil y Aura Kasih.

Esta elección fue considerada bastante sorprendente, debido a lo que se rumoreaba sobre él en el ciberespacio. En esta sesión, se le pidió a Aura Kasih que respondiera rápidamente sin pensar demasiado. Esto hace que la respuesta parezca honesta y no inventada.

«¿Un extranjero o un chico local? Local. ¿Volver a casarse o seguir siendo madre soltera? Casarse. ¿Viudo o brondong? Viudo, a esta edad, querida», extracto de una pregunta de la respuesta de Celine y Aura Kasih, citada en YouTube Timeeleesplus el viernes 26 de diciembre de 2025.

Esta declaración de repente se convirtió en la cita más discutida por los internautas. Mucha gente considera que esta respuesta es relevante para la condición actual de Aura Kasih. No ocultó su deseo de volver a casarse, al tiempo que demostró que la madurez emocional era la principal consideración.