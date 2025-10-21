Sorprendidos los medios vietnamitas, Malasia quiere imitar el éxito de la naturalización de la selección nacional de Indonesia a pesar del escándalo de la FIFA

Jacarta – Medios VietnamEl Thao 247, destaca la sorprendente jugada de la Federación de Fútbol Malasia (FAM) que se dice que quiere imitar el programa naturalización Jugadores indonesios. El deseo vino después Selección Nacional de Indonesia considerado un gran éxito gracias a la estrategia de naturalización implementada por PSSI para poder avanzar a la cuarta ronda de clasificación para el Mundial 2026.

En su informe, The Thao 247 escribió que el éxito de la selección nacional de Indonesia es un claro ejemplo del progreso del fútbol de la ASEAN. Los medios vietnamitas dijeron que el mundo del fútbol regional había elogiado mucho los logros de Garuda, que se decía que se habían desarrollado rápidamente en los últimos años.

«Después de que el equipo indonesio lograra brillantes logros en la clasificación para el Mundial de 2026, el mundo del fútbol regional elogió al equipo de Garuda por sus extraordinarios esfuerzos y progresos», escribió The Thao 247.

Una de las cosas citadas por los medios vietnamitas fue una declaración del ex jugador de la selección nacional de Malasia y del Selangor FC, Razman Roslan. En su entrevista con Astro Arena, Razman admitió que el programa de naturalización dirigido por PSSI había tenido éxito y merecía ser utilizado como ejemplo por la FAM.

Kevin Diks marca un gol para la selección de Indonesia

Según Razman, el éxito de Indonesia a la hora de presentar a los actores hereditarios a través de canales legales demuestra una planificación cuidadosa. Cree que Malasia puede implementar este programa como una estrategia a largo plazo para fortalecer la selección nacional.

Aunque Indonesia es un rival en la región de la ASEAN, Razman cree que su país necesita aprender del PSSI. También elogió el trabajo del entrenador Patrick Kluivert para que la selección de Indonesia tuviera una aparición aterradora en Asia.

Razman dijo que la selección de Indonesia bajo la dirección de Kluivert se ha convertido en un nuevo equipo muy peligroso. Incluso se sorprendió al ver que Indonesia pudo vencer a varios equipos fuertes de Asia y llegar a la cuarta ronda de clasificación.

«Aunque perdieron en la ronda de clasificación para el Mundial de 2026, ‘Garuda’ todavía mostró una cara muy diferente a la anterior, Indonesia jugó con confianza, cohesión y de manera justa contra equipos fuertes de Asia». él escribió.

Los medios vietnamitas también destacaron el éxito del PSSI en la implementación de la política de jugadores sub-23 obligatorios en todos los clubes. Esta política se considera una de las razones por las que la selección nacional de Indonesia puede seguir formando jóvenes preparados para competir a nivel internacional.