Sorprendido, este auto resulta ser la máquina de hacer dinero de Daihatsu en RI

Jacarta – La industria automotriz de Indonesia mostró un movimiento positivo a lo largo de los primeros nueve meses de 2025. Según los datos de ventas hasta septiembre, el mercado nacional registró ventas mayoristas totales de 561 mil unidades y ventas minoristas de alrededor de 585 mil unidades.

Específicamente en septiembre de 2025, el mercado automotriz nacional registró ventas mayoristas de 62 mil unidades, un ligero aumento de alrededor del 0,5 por ciento respecto al mes anterior que alcanzó las 61 mil unidades. En línea con esta tendencia, Daihatsu logró registrar un aumento a 10.605 unidades con una cuota de mercado del 17,1 por ciento.

También se observaron resultados positivos en las ventas minoristas, especialmente en el caso de la marca Daihatsu. En medio de una caída del mercado del 4 por ciento, de 66 mil unidades en agosto a 63 mil unidades en septiembre, el fabricante de automóviles japonés en realidad experimentó un aumento en las ventas a 11.390 unidades, con una participación de mercado del 17,9 por ciento, la más alta en todo 2025.

«Estamos agradecidos de que Daihatsu haya cerrado este septiembre con una cuota de mercado del 17,9 por ciento, que es el logro más alto en 2025. Esperemos que la industria automotriz nacional pueda seguir mostrando optimismo en medio de las condiciones del mercado que aún son desafiantes», dijo Sri Agung Handayani, director de marketing y director de comunicación corporativa de PT Astra Daihatsu Motor, citado por VIVA Otomotif en un comunicado oficial, el jueves 16 de octubre de 2025.

El principal contribuyente a las ventas de Daihatsu sigue estando dominado por tres modelos emblemáticos. Gran Max Pick Up fue el mayor contribuyente con 3.932 unidades (mayoristas) o el 37 por ciento de las ventas totales, seguido por Gran Max Mini Bus con 1.918 unidades (18 por ciento) y Sigra con 1.738 unidades (16 por ciento).

En el sector de las ventas minoristas también se observa una composición similar. Gran Max Pick Up registró 4,077 unidades (36 por ciento), Sigra 2,454 unidades (22 por ciento) y Gran Max Mini Bus 2,094 unidades (18 por ciento).

Hacia finales de año, Daihatsu intenta mantener este impulso positivo a través del programa DAIFEST (Daihatsu End Year Festival), que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. Este programa ofrece varios premios, incluidos nueve coches nuevos y cientos de otros premios atractivos.