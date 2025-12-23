Sorprendido al ver los costos de modificación de motocicletas en CustoMAXi 2025

Jacarta – Evento Gran Final CustoMAXi yamaha 2025 cierra oficialmente la serie de competiciones modificación que se viene desarrollando desde la etapa de selección regional en seis ciudades. Este evento vuelve a subrayar que el posicionamiento de CustoMAXi no es sólo un concurso, sino un espacio de actualización del estilo de vida para los usuarios de motos Yamaha MAXi.

La final, que se celebró coincidiendo con el Yamaha Rev Festival 2025 en el centro comercial Senayan Park, en el centro de Yakarta, se convirtió en un imán para los visitantes. Decenas de trabajos de modificación con diferentes enfoques aparecen uno al lado del otro, mostrando diversas interpretaciones personales de la motocicleta MAXi.

Un total de 48 finalistas procedentes de Semarang, Makassar, Bandung, Yakarta, Banda Aceh y Balikpapan compitieron ferozmente para ganar el título. Vinieron con los mejores trabajos de las líneas NMAX «TURBO», AEROX ALPHA, XMAX y LEXI.

Yamaha ha vuelto a abrir dos clases principales, a saber, Street MAXi y Super MAXi, que requieren un enfoque de modificación diferente. Si el Street MAXi enfatiza la funcionalidad cotidiana sin dejar de ser estético, el Super MAXi brinda espacio para la exploración extrema de los detalles y la tecnología.

Según Rifki Maulana, PR, YRA y Community Manager de PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, este evento refleja el compromiso de Yamaha con el carácter de los usuarios de MAXi. «Este concurso no es sólo sobre creatividad, sino también una manifestación del espíritu premium, prestigio y anti-mainstream que es la identidad de MAXi», dijo, citado. VIVA Automotriz Del comunicado oficial del martes 23 de diciembre de 2025.

También reveló que la seriedad de los participantes de este año era bastante alta. «El coste total de modificar todas las motos concursantes se estima en 7.000 millones de euros, lo que demuestra la extraordinaria dedicación de los modificadores», dijo Rifki.

Además del título The King of MAXi 2025, Yamaha otorgó 24 premios adicionales en varias categorías. El proceso de evaluación también fue complicado, ya que los finalistas debían presentar el concepto y los detalles técnicos de la modificación directamente ante el jurado.

Este evento finalmente dio origen a Ingreath Sitepu y al equipo como el Rey de MAXi 2025 a través de su Yamaha XMAX modificada. El modificador de Medan pareció consistente desde la selección hasta la final.

«Esta es nuestra primera experiencia participando en CustoMAXi y no esperábamos convertirnos inmediatamente en el rey de MAXi 2025», dijo Ingreath. Y añadió: «Trabajamos en esta motocicleta durante aproximadamente un mes inspirándonos en diseños de cascos famosos, utilizando muchas piezas CNC, incluso el emblema de Yamaha hecho de oro de 18 quilates».