Sorprendentemente, un par de una especie de tortura sádica de un niño en Kebayoran Lama habían vivido durante 8 años juntos

Yakarta, Viva – Pareja mismo tipo de persecución niño con las iniciales MK en el mercado Kebayoran lamaSouth Yakarta, resultó haber vivido juntos durante ocho años.

Ambos son ef alias ya (40), a quien llamó al padre de Juna y Snk. Solo tienen que moverse ya que Amk y su hermana gemela siguen siendo bebés. Esto fue revelado por el Jefe de Sub Dirección II de la Dirección de PPA y PPO de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el Comisionado de Policía Ganis Setyaningrum.

«Aproximadamente ocho años han vivido juntos. Dado que los hijos de las víctimas todavía tienen un año», dijo, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Satpol PP Kebayoran Lama aseguró a un niño que supuestamente fue torturado por sus padres Foto : Antara/ho-satpol pp kebayoran lama

En la profundización del caso, se reveló que AMK a menudo estaba atacado persecución Brutal los dos sospechosos. Las heridas en el cuerpo del niño incluso mostraron rastros de violencia que habían estado sucediendo durante mucho tiempo. El AMK Twin, con las iniciales solicitadas, también experimentó persecución a pesar de que no era tan severo como la víctima experimentó.

«Si el testigo también está experimentando violencia, pero diferente. Mientras que las víctimas son muy claras debido a la persecución», dijo.

Para tener en cuenta, el Tribunal Constitucional (7) que supuestamente fue torturado por sus padres en el mercado de Kebayoran Lama, South Yakarta, fue deshidratado y lesionado debido a objetos agudos cuando se descubrió por primera vez.

Inicialmente, la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP) Kebayoran Lama estaba realizando una patrulla en el área del mercado de Kebayoran Lama el miércoles 11 de junio de 2025, a las 07.20 WIB.

El niño fue encontrado solo y afirmó haber sido torturado por sus padres. Su posición está por encima del cartón y está durmiendo en el mercado.

Cuando se encuentra, el niño no pudo proporcionar más información relacionada con la tortura o la persecución experimentada porque todavía había dificultades para hablar.

Para hacer un seguimiento de los hallazgos de niños sospechosos de ser torturados por sus padres, el PP de Satpol Kebayoran Lama Ketiam coordinó con la Oficina de Salud, el Servicio Social y la Unidad de Servicio de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía del Metro del Sur de Yakarta.