Sorprendentemente, un famoso influencer de TikTok de Mali fue asesinado frente a miles de residentes

MalíVIVA – La creadora de contenidos de TikTok de Mali llamada Mariam Cissie fue asesinada tras ser secuestrada por un grupo armado mientras se encontraba en el mercado de Echel. Mariam Cissie fue ejecutada frente a una multitud de residentes en Tonka el día después de ser secuestrada por el grupo.

“TikTokers La joven Mariam Cissé fue secuestrada por un grupo de hombres armados el pasado viernes mientras se encontraba en el mercado semanal de Echel. «Al día siguiente, al anochecer, la misma gente lo llevó de regreso a la Plaza de la Independencia en Tonka y lo ejecutó frente a una multitud», dijo el alcalde de Tombuctú, Yehia Tandina, a The Associated Press.

Se sabe que Mariam Cissé, que no es miembro del ejército, suele subir fotos de ella misma vistiendo uniforme militar a sus más de 140.000 seguidores en TikTok. Esto es lo que supuestamente llamó la atención del grupo armado. Según el alcalde de Tombuctú, Cissé había recibido amenazas de muerte varios días antes de ser secuestrada.

Tonka en sí es un pueblo situado a orillas del río Nigeria o a unos 145 kilómetros de Tombuctú. Se sabe que esta zona es un área de operaciones para un grupo afiliado a Al Qaeda, Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM). Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría del asesinato.

El caso de la muerte de Mariam Cisse es motivo de grave preocupación, especialmente porque este incidente se produce en medio de crecientes amenazas de grupos armados yihadistas afiliados a Al Qaeda, que ahora se acercan cada vez más a la capital, Bamako. Se dice que la junta militar de Malí y sus aliados rusos están teniendo dificultades para lidiar con los grupos extremistas que han controlado la mayor parte del territorio en el vasto país del Sahel.

Mientras tanto, se sabe que Malí ha estado luchando contra grupos armados desde 2012, pero el conflicto ha seguido aumentando durante la última década. Incluso el ejército maliense tomó el poder en 2020 con el argumento de hacer frente al deterioro de la situación de seguridad. Lamentablemente, un año después, otro oficial militar dio otro golpe de estado, como resultado del cual las condiciones de seguridad empeoraron, según informes de la agencia de vigilancia.

Los grupos armados, especialmente el JNIM, controlan ahora gran parte del campo. Este país sin litoral también sufre un bloqueo de combustible llevado a cabo por el grupo. A medida que la situación de seguridad en Mali empeora, los gobiernos de varios países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Francia han hecho un llamamiento a sus ciudadanos para que abandonen inmediatamente Bamako.