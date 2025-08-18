Sorprendentemente, Tijjani Reijnders quería ser el entrenador del equipo nacional indonesio

VIVA – centrocampista Manchester City, Tijjani ReijndersGuardar grandes sueños para un día puede entrenar Equipo nacional Indonesia. Se inspiró en la figura Patrick Kluivert En quien ahora se confía en el entrenador de Garuda.

El amor de Reijnders por Indonesia, la patria de la madre, no lo hizo no descartar la posibilidad de ser un entrenador del equipo rojo y blanco en el futuro.

«Sí, es posible. Como Patrick Kluivert, que es entrenador Equipo nacional indonesio. Pero ya veremos «, dijo Reijnders en una entrevista en YouTube Astro.

El ex jugador de AC Milan también espera que el equipo nacional indonesio pueda clasificarse para la Copa Mundial 2026. De hecho, está esperando un momento especial si puede enfrentar a su hermano menor, Eliano Reijnders, quien ahora fortalece al equipo nacional indonesio.

«Vi todos los partidos del equipo nacional de Indonesia en los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. Espero que tengan éxito, tengan una buena oportunidad y serán un verdadero sueño cuando se trata de mi hermana en la Copa Mundial», dijo.

La cercanía de los reijnders a Indonesia también se refleja en su apetito. Admitió que realmente le gustaba la cocina típica del archipiélago que su familia generalmente hacía.

«Bien, el arroz frito es una comida favorita. A menudo como arroz frito hecho por mi abuela. Hace el mejor arroz frito», dijo.

No solo el arroz frito, los reijnders también se enamoraron de otros culinarios tradicionales.

«Mi segunda comida favorita es Soto. Una cosa más, olvidé el nombre, la comida está hecha de pescado. Oh, sí, Rica-Craña», dijo.

Con una las corbatas emocionales tan fuertes, es posible que algún día los reijnders realmente estén presentes al margen como el arquitecto del equipo nacional indonesio.