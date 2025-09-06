Sorprendentemente confiscación, la clave del documento clave del documento del caso de corrupción de Nadiem Makarim

Yakarta, Viva – El Cuerpo de Adhyaksa ha confiscado sobre la determinación sospechar Contra el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim.

Leer también: La policía estableció 9 sospechosos en la destrucción de las oficinas de Polres y Polsek en East Yakarta



Confiscación de varios documentos. Según el Director de Investigación (DIRDIK) del Fiscal General Adjunto de Delitos Especiales Oficina del Fiscal GeneralNurcahyo Jungkung Madyo, Documentos relacionados con la adquisición del proyecto del programa de digitalización educativa 2019-2022 en Kemendikbudristek.

«Lo que es seguro es que también confiscamos, por supuesto, relacionados con esta investigación, una serie de documentos relacionados con las adquisiciones en el Ministerio de Educación y Cultura», dijo, el sábado 6 de 2025.

Leer también: Hace ya debe tener suficiente evidencia para hacer un sospechoso de corrupción de Chromebook Nadiem





Kapuspenkum hace (izquierda) y Dirdik Jampidsus (derecha)

Para tener en cuenta, el ex jefe de Gojek tiene oficialmente el estado de un nuevo sospechoso en el presunto caso de corrupción de adquisiciones Chromebookel jueves 4 de septiembre de 2025.

Leer también: 9 personas se convirtieron en sospechosos de Molotov y quemaron el edificio Grahadi en Surabaya, había niños



«Establecer un nuevo sospechoso con las iniciales NAM», dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, jueves 4 de septiembre de 2025.

La Oficina del Fiscal General ha nombrado a otros cuatro sospechosos en este caso, a saber, el jurista Tan, que es personal del Ministro de Investigación y Tecnología del período 2020-2024, e Ibrahim Arief o Ibam, ex consultores de tecnología del Ministerio de Educación y Cultura.

Además, hay dos funcionarios del ministerio, a saber, Sri Wahyuningsih como ex director de la escuela primaria y ex director de la escuela secundaria de Mulyatsyah. Ambos son la Autoridad de Usuario del Presupuesto (KPA) en el proyecto.

A partir de los resultados de la investigación, se dice que el estado perdió hasta Rp1.9 billones debido a la educación de digitalización del proyecto de adquisición para el período 2019-2022.