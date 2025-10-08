Sorprendentemente, Calvin Verdonk fue tachado por Kluivert por delante del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick KluivertFinalmente completando la lista de jugadores que aparecerán en el partido inaugural del Grupo B Cuarta Ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

El equipo de Garuda se enfrentará a Arabia Saudita en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, el jueves por la mañana Wib, 9 Okotber 2025.

Antes del duelo caliente, Kluivert tomó una gran decisión al cruzar seis jugadores de la lista de 23 nombres traídos al partido.

A pesar de perder algunos nombres importantes, se creía que el entrenador holandés había preparado una estrategia especial para que Garuda todavía pareciera feroz en Jeddah.

Las noticias impactantes vinieron de la línea de fondo. Calvin Verdonk Ser uno de los jugadores que no fue incluido en la lista de alineaciones contra Arabia Saudita.

Gerente Equipo nacional indonesio Al mismo tiempo, el Presidente de BTN PSSI, Sumardji, confirmó que el defensor de lasc Lille estaba ausente debido a las razones de aptitud física.

«Calvin Verdonk no está en la lista debido a problemas de aptitud física. La prueba de resonancia magnética es segura, pero su condición física no es óptima. Estará preparado para oponentes iraquíes», dijo Sumardji.

Anteriormente, Verdonk era visto solo monitorear la capacitación desde el bulto durante la última sesión de entrenamiento del equipo nacional en Jeddah.

Esta condición hace que Kluivert eligió mantenerse de forzar al jugador a aparecer en un partido de apertura crucial.

Además de Verdonk, otros cinco jugadores también deben cerrar porque no están incluidos en la lista de escuadrones para el partido contra los Green Falcons. Son Jordi Amat, Nathan Tjoe-A-on, Egy Maulana Vikri, Ramadhan Sananta y Reza Arya Pratama.

«Egy (Masana Virid), (Calvin) Verdonk, Jordi (Samen), Nathan (Tjoe-A-on), (Ramdhahan) Sanata, Reza Aya (Praza)», reveló Sumardjji.

Esta decisión indica que Kluivert prioriza a los jugadores que están en excelentes condiciones para enfrentar un partido difícil en Jeddah.

Con esta rotación, se espera que el entrenador de 49 años sea capaz de mantener el equilibrio del equipo mientras mantiene la intensidad del juego alto que es su marca registrada.