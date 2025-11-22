Sorprendentemente, Anthony Joshua revela los motivos de su regreso ante Jake Paul

VIVA – Ex campeón mundial boxeo de peso pesado, Antonio JosuéFinalmente abrió la voz sobre el motivo por el que regresó al ring luego de 15 meses de ausencia.

Lea también: Oficialmente, Anthony Joshua vs Jake Paul se llevará a cabo en diciembre de 2025



La decisión de Joshua de aceptar la lucha contra jake pablo Había levantado un gran signo de interrogación al recordar la bóxer El hombre de 36 años es conocido como uno de los mejores peleadores que jamás haya tenido los cinturones de la AMB, la FIB y la OMB simultáneamente.

A los ojos del público, el regreso de Joshua para enfrentarse a una figura que a menudo todavía se considera un «YouTuber que se hace pasar por boxeador» se considera extraño. Pero Jake Paul no es un oponente cualquiera.

Lea también: ¡Caliente! Después de cancelar la pelea, Jake Paul llama basura andante a Gervonta Davis



Desde su debut en 2018, Paul solo ha perdido una vez en 13 peleas, incluso derrotando exitosamente a Mike Tyson con una victoria por decisión unánime.

El candente duelo Joshua vs Paul se realizará en Miami, el 19 de diciembre, precisamente en el Kaseya Center. Antes de la superpelea, Joshua finalmente reveló los motivos que lo hicieron acortar su pausa.

Lea también: Perbati utiliza anillos y torneos de boxeo para reducir las peleas entre los jóvenes



En la conferencia de prensa, Joshua mostró total respeto por Jake Paul. Hizo hincapié en que esta oportunidad era demasiado grande para desaprovecharla.

«Debo admitir que Jake y su equipo se atrevieron a contactarme. Mi plan inicial era tomarme un descanso de 12 meses y volver a trabajar. De hecho, tenía la intención de pelear de nuevo, y esta oferta llegó. Esto es enorme y colosal entre Jake Paul y Anthony Joshua, todo el mundo lo verá», dijo Joshua, citado por Sky Sports.

Joshua también mencionó los grandes cambios en su vida diaria desde la última vez que perdió ante Daniel Dubois en septiembre de 2024. Admitió que había hecho una revisión completa para regresar más fresco y concentrado.

«Me tomó 12 meses reestructurar mi visión. También recorté el equipo», dijo.

«Antes iba a 100 km/h con los ojos cerrados. Ahora es diferente. Ya no me entrena Ben Davison. Entreno con el equipo de Usyk. Es uno de los mejores, de hecho, es el mejor del mundo».

El cambio de entrenador, la nueva visión y la motivación para volver son, sin duda, factores importantes. Pero no se puede ignorar otra cosa: el valor del pago.

Joshua se embolsará £70 millones, la mayor tarifa de su carrera. Aunque los resultados del nuevo duelo responderán si esta decisión de regreso fue la correcta o no, la pelea Joshua vs Jake Paul es claramente uno de los combates más discutidos a finales de 2025.