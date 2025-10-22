Sorprendente declaración viral del hijo del Ministro de Finanzas Purbaya, Yudo Sadewa, sobre los estudiantes

Jacarta – Hijo del ministro de finanzas Antiguo Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa vuelve a estar en el punto de mira de los usuarios de las redes sociales. Yudo ha estado en el centro de atención tras sus recientes declaraciones sobre los estudiantes.

Lea también: Viral, el hijo del ministro de Finanzas de Purbaya insinúa que los estudiantes manifestantes reciben dinero: ¡se convertirán en sospechosos de corrupción!



En su cuenta de TikTok, Yudo Sadewo aparece con una sudadera con capucha negra y una máscara blanca. En el vídeo, el hijo de Purbaya menciona brevemente a los estudiantes.

«Chicos, cuando se gradúen de la universidad, no se sorprendan si sus amigos que solían participar activamente en las manifestaciones se convierten en sospechosos de casos de corrupción», dijo, citado en su cuenta de TikTok, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Cuando se le pidió que revelara datos sobre los fondos del gobierno regional, el Ministro de Finanzas Purbaya Sentil Dedi Mulyadi: ¡No me obliguen a trabajar!



Además, según Yudo en el vídeo, actualmente muchos estudiantes salen a las calles porque les pagan.

«No se sorprendan, muchachos, porque hoy en día a los estudiantes se les paga por manifestarse», dijo.

Lea también: La supervisión de aduanas e impuestos especiales no es sofisticada, Purbaya utilizará IA en los próximos 3 meses



«Se manifestaron no porque fueran anticorrupción sino porque no obtuvieron una parte», dijo en el vídeo.

La cosa no se detuvo ahí, Yudo también agregó un título sorprendente a la carga.

«Se manifestaron no porque fueran anticorrupción sino porque no obtuvieron una parte», escribió.

De repente, los usuarios de las redes sociales de TikTok comentaron inmediatamente la carga. No pocos de ellos le recordaron a Yudo que tuviera cuidado con lo que decía. Debido a que tenían miedo, la declaración de Yudo en realidad se convirtió en un boomerang para su padre más adelante.

«Señor, tenga cuidado, no se equivoque… su padre está luchando… manténgase saludable para la familia», dijo un internauta.

«Aunque me han recordado que no juegue en las redes sociales todavía, tengo mucho miedo de descubrir qué pasa y culpar al señor Purbaya», dijo otro.

Sin embargo, Yudo también respondió a los comentarios de un internauta que lo arrinconó y dijo que la declaración generalizaba a los estudiantes.

«¿Qué es esta Statmnet, ja, ja, ja? ¿Está generalizando a todos los estudiantes?» comentó un internauta.

«¿Dije ‘todos los estudiantes?’ ¿verdad? «Dije que los estudiantes también serían corruptos si se convirtieran en funcionarios», respondió Yudo.

Para su información, esta no es la primera vez que el hijo del Ministro de Finanzas, Purbaya, es el centro de atención. Anteriormente, el hijo de Purbaya también publicó una publicación sobre «Mi padre ha derrocado a un agente de la CIA». El cargo apareció después de que el presidente Prabowo Subianto lo nombrara ministro de Finanzas en sustitución de Sri Mulyani.

La carga en cuestión es un artículo en una historia de Instagram que pertenece a la cuenta personal de un niño de Purbaya. Una captura de pantalla de la carga se difundió en las redes sociales, pero ahora la carga ha sido eliminada.