Soporte de Operaciones MANDALIKA MOTOGP, Pertamina Patra Niaga asegura que Pertamax Turbo Supply es seguro

Yakarta, Viva – PT Pertamina Patra Business asegura la disponibilidad de tipo de combustible Pertamax turbo En las estaciones de gas modulares, en el área de MotoGP, el circuito internacional de Pertamina MandalikaLombok, NTB, 3-5 de octubre de 2025. El combustible no subsidiado es satisfacer las necesidades operativas del evento.

Leer también: Mandiri Looping for Life Education 1,000 estudiantes de Mandalika y fortalecimiento de MIPYMES en MotoGP 2025



Secretario Corporativo de PJ Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dijo que esta estación de servicio modular con un suministro de 9 kilolitros funciones específicamente para servir a vehículos operativos oficiales como coche de seguridadMarshall, y rescate médico Para que ese rendimiento del vehículo se mantenga con combustible alto en octanaje.

«Además, Pertamina Patra Niaga también presenta Pertamax Turbo en la estación de servicio Pertamina Kuta Mandalika con un suministro de 12 kilolitros», dijo Roberth MV Dumatubun en su declaración en Yakarta, sábado 4 de octubre de 2025.

Leer también: Pertamina registra docenas de aldeas en la energía independiente aumentan la economía de la comunidad a cientos de millones por año



Roberth agregó que la presencia de Pertamax Turbo no solo respaldó el funcionamiento de la implementación, sino que también fortaleció la posición de Indonesia como el anfitrión del evento de carreras de clase mundial al tiempo que muestra la calidad del combustible propiedad de Pertamina y de acuerdo con los estándares internacionales.

«La presencia de Pertamax Turbo en el circuito internacional de Pertamina Mandalika demuestra la preparación de la infraestructura energética de Indonesia para apoyar evento Escala global «, explicó.

Leer también: Los miembros de POLRI están equipados con BodyCam para salvaguardar MotoGP Mandalika 2025



Afirmó que Pertamina Patra Niaga se compromete a proporcionar el mejor servicio para el funcionamiento sin problemas del Gran Premio de Pertamina del evento internacional de Indonesia en 2025

Para este apoyo energético, Roberth continuo, Pertamina Patra Niaga recibió el aprecio de uno conductor de autos de seguridad MotoGP, Cardido, que transmitió la impresión de la implementación del Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025, especialmente en Mandalika, que fue totalmente apoyada por Pertamina.

«Para nosotros, el combustible de calidad es importante porque los autos de seguridad requieren la máxima energía en cada momento, especialmente cuando el procedimiento de inicio o sigue el ritmo del corredor», dijo



Circuito de mandalika Foto : Instagram @themandalikagp

Según él, Pertamax Turbo de Pertamina proporciona un buen rendimiento mientras mantiene el estado del motor.

«Quiero usar siempre Pertamina en cada carrera y esa es una experiencia extraordinaria para mí», dijo Cardido.

La tecnología Pertamax Turbo con Ron 98 y Ecosave and Ignition Boost Formula (IBF) está diseñada para motores de alto rendimiento, aumentando la eficiencia de combustión, manteniendo la limpieza del motor y proporcionando una aceleración más receptiva.