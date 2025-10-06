Soping Leopard fue encontrado en el Hotel Bandung, supuestamente quien escapó del Lembang Park & ​​Zoo

BandungVIVA – El equipo conjunto evacuó uno Leopardo que se encontró que era desde adentro Hotel Anugerah en Jalan Padoasaluyu, distrito de Sukasari, Bandung City, West Java.

El comisionado jefe de policía de Sukasari, Ni Wayan Mirasni, en Bandung, dijo el lunes que su grupo recibió un informe del hotel alrededor de las 07.00 WIB e inmediatamente fue a la ubicación.

«La posición del tigre en el segundo piso, frente a la habitación del hotel», dijo.

Explicó que el equipo conjunto inmediatamente hizo anestesia para paralizar al animal preparando una red para reducir el espacio para el leopardo.

Mencionó alrededor de 09.25 WIB, el movimiento del tigre se paralizó con éxito.

Luego, los oficiales evacuaron los leopardos en una jaula de hierro y lo llevaron al piso inferior del hotel.

Todavía está rastreando la posibilidad de que el leopardo sea una vida silvestre que anteriormente escapó de la jaula de cuarentena Parque Lembang and Zoo West Bandung Regency.

«La suposición era que en ese momento se escapaba, pero aún necesitaba una mayor identificación», dijo.

Dijo que hasta que se completó el proceso de evacuación, el área del hotel se esterilizó para garantizar la seguridad de los huéspedes y los residentes locales. (Hormiga)

