Sophy Romvari’s Shattering debut.

El zumbido de un refrigerador, el dron distante de la cortacésped de un vecino, el malecio de un gameboy vintage, el crujido rítmico de trampolines resortes en acción. El ruido secundario llena la escena tras escena en «Garza azul«Una película de otro modo podría pensar en describir como tranquila. El diálogo, gran parte de ella dolorido y puntiagudo, también se queda. Pero. Sophy RomvariLa elegante y singular debut de Heartsore tiene una fuerte comprensión de cómo se forman los recuerdos y la edad: a menudo son los detalles incidentales y ambientales que recuerdas tan vívidamente como los eventos más importantes en cuestión.

Esa comprensión es vital para una película construida a partir de los recuerdos de Romvari de crecer en un hogar inmigrante en la isla de Vancouver a fines de la década de 1990, aunque «Blue Heron» no es una memoria estándar de la mayoría de edad. Las perspectivas se cambian, se intercambian e imaginan, en busca de la experiencia perdida e incognoscible del difunto hermano del cineasta. La narración ficticia y la técnica documental se colapsan entre sí; Entonces, eventualmente, son pasados y presentes.

Sin embargo, si la película desdibuja los bordes de la realidad, lo hace para identificar y enfrentar verdades duras y aún heridas, extendiendo ideas y equipaje personal abordado en el aclamado documental de Romvari, ampliamente transmitido, corta «aún procesamiento». El duelo enreda con una frustración persistente sobre una enfermedad mental que nunca fue nombrada o tratada satisfactoriamente. Estringido en Locarno antes de su debut en América del Norte en Toronto, este es un cine imaginativo y emocionalmente agudo que merece salir del circuito del festival.

«Es mejor así, mantenerlo separado», dice la madre nerviosa (Iringó Réti) de Sasha, de ocho años (Eylul Guven, una recién llegada expresiva y maravillosamente no afectada), rechazando suavemente la solicitud de la niña de que un amigo acompañe. Para los padres de Sasha, que emigraron de Hungría a Canadá con sus cuatro hijos hace unos años, la compartimentación es clave para adaptarse. Ya consciente de sí mismo que su estado de inmigrantes los hace destacar en una pequeña comunidad suburbana, su deseo de conformarse es aún más complicado por la presencia de Jeremy (Edik Beddoes), el hijo de la madre de una relación anterior: Alof y tacituros, su presencia de Jeremy, su beddoes), la madre de una relación de la madre de una relación de espalda y tacituros. gafas, su comportamiento recientemente se ha deslizado de errático a antisocial, incluso criminal. Los intentos de su madre y su padrastro (Adam Tompa) para comunicarse con él son infructuosos; Varios terapeutas y escuelas especiales también han venido a nada.

Mientras su madre está tratando de protegerla de la vergüenza social, Sasha no ve vergüenza en la extrañeza de su hermano. «Blue Heron», titulada para una baratija robada que Jeremy, en un momento de dulzura imposible, le da a su hermana menor, está atento a los límites de la comprensión de la infancia, pero también a su generosa aceptación de esos límites.

A medida que los ancianos de Jeremy se preocupan por cómo alcanzarlo, Sasha reconoce un grado de distancia, que se hace eco en el discreto estilo de tiro de lentes largas favorecido por Romvari y el director de fotografía Maya Bankovic: Jeremy se observa a través de habitaciones y a través de ventanas de imágenes, su espacio personal nunca entró o cruza, para mejor o peor. Los zooms esporádicos ofrecen los procedimientos el aire del video casero vintage, aunque las imágenes más estrictas, en este caso, no son necesariamente más íntimas: en una actuación notablemente contenida, todos los ojos de lanzamiento y características de contracción, Beddoes parece retroceder internamente cuanto más nos acercamos.

Si ya no era obvio que Sasha es un proxy para el yo del Director, el paralelo se enfatiza en la segunda mitad de la película, que inicialmente nos desorienta al avanzar 20 años, y presenta la Sasha adulta (ahora interpretada por Amy Zimmer) como un cine que investiga la vida de su hermano con tristeza, en busca de cualquier perspicacia adicional que pueda haberla eludido en su juventud. Es difícil pasar. Una consulta grupal con trabajadores sociales de la vida real, dados los viejos archivos de casos de Jeremy, sugiere que, a pesar de los cambios en la práctica, sería tan difícil diagnosticarlo o tratarlo hoy como lo fue en la década de 1990. Eso puede o no ser un consuelo.

Cuando Sasha se imagina, mientras tanto, en el lugar de una trabajadora social que atiende a la familia en ese entonces, el eje de tiempo y la realidad de la película se cambia drástica y devastamente. Los recuerdos incompletos se complementan con esa identificación conmovedora que ganamos con nuestros padres cuando nosotros mismos llegamos a la edad adulta, la comprensión de que nuestros guardianes de confianza en ningún momento lo sabían todo. Ese amanecer del rito de pasaje golpea más duro de lo habitual a la luz de la tragedia que espera a la familia. Es un golpe estructural complicado, ejecutado con una economía nítida por Romvari y el editor Kurt Walker, que trenza el pasado, el presente y la sugerencia de la curación futura. «Ojalá tuviera una mejor respuesta», dice Sasha a sus padres de esta apariencia, hablando por todas las partes que no podían salvar a Jeremy, y también por sí misma, ya que incluso esta película exquisitamente perceptiva y empática aún no puede leerlo.