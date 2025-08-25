Sophie Turner defiende la violación de Game of Thrones

Sophie Turner recientemente contado Revista como parte de una historia de portada que «Game of Thrones«Estaba» en realidad haciendo mucha justicia a las mujeres «a pesar de generar una reacción constante durante su carrera por poner a sus personajes femeninos a través de escenas violentas y/o sexualmente gratuitas. Turner protagonizó las ocho temporadas de la serie de HBO como Sansa Stark. Estuvo en el centro de una de las controversias más grandes cuando Sansa fue brutalmente violada en su boda en la temporada 5. Turner se encontraba en el momento de Horriente de Horriente.

«Sentí, y todavía lo hago, que ‘Game of Thrones’ brillaba una luz sobre las cosas que muchas personas eran como ‘Oh Dios, no puedes mostrar ese tipo de cosas’, y entiendo que puede ser desencadenante, entiendo totalmente ese punto de vista», dijo Turner a la publicación. «Pero sentí que en realidad estábamos haciendo mucha justicia a las mujeres y la pelea que las mujeres han tenido que luchar durante cientos de miles de años, el patriarcado, ser tratado como objetos y ser constantemente agredidos sexualmente, no creo que haya una mujer que conozca que no ha tenido una forma de eso».

Turner dijo que los hombres todavía no le creen cuando dice que casi todas las mujeres que conocieron han experimentado alguna forma de acoso, «y eso es porque no [talk about] Es suficiente: nos alejamos de eso «.

«Creo que si ‘Game of Thrones’ saliera hoy, definitivamente pondríamos algunas advertencias de gatillo allí», agregó Turner. «Pero estoy realmente orgulloso de haber sido parte de ‘Game of Thrones’, donde no rehuyeron mostrar atrocidades que le sucedieron a las mujeres en ese entonces. Me siento orgulloso de haber sido parte de la conversación».

Sansa Stark soportó mucha violencia física y emocional a manos de su sádico esposo, Ramsay Bolton (Iwan Rheon). El controvertido episodio de la temporada 5 «Novisos, no bañados, ininterrumpidos» presentó a Ramsay agrediendo sexualmente a Sansa después de su boda como el ex amigo de la infancia de Sansa, Theon, se vio obligado a ver. La escena provocó indignación, ya que no era una historia que Sansa tenía en los libros «Game of Thrones». Los espectadores indignados acusaron el espectáculo de ir por la borda cuando se trataba de representar la violencia contra las mujeres.

Sintonizador se dirigió a la violencia femenina del programa Mientras que en Comic-Con En 2015, diciendo: «Lo único que Sansa todavía es que, a pesar de lo que le sucedió, es fuerte. No tiene la culpa de eso … Sansa, sí, ha pasado por mucho, pero ha desarrollado algunas habilidades de Cersei y Margaery y otros, y todavía es igual de fuerte … podría haber vuelto a retroceder. [in the wedding night scene]. Pero ella no. Ella hace su planeo en su mente en lugar de externamente «.

El productor «Thrones» Bryan Cogman le dijo a EW En el momento en que se encontraba junto a la escena de asalto de la noche de bodas, explicando: «Este es ‘Juego de Tronos’. Esta no es una niña tímida que entra en una noche de bodas con Joffrey.

«Tomamos la decisión de no rehuir lo que haría de manera realista en esa noche de bodas con estos dos personajes, y la realidad de la situación y la realidad de este mundo en particular», agregó más tarde.

Lea la entrevista completa de Turner en Sitio web de la revista Flaunt.