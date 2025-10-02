Sophie Cunningham de Fever pone a WNBA en aviso después de la salida de los playoffs

Fiebre de Indiana La guardia Sophie Cunningham quería que todos supieran sus pensamientos después de que los Aces de Las Vegas terminaron la temporada de su equipo el martes.

La fiebre jugó a la bandeja, especialmente sin guardia superestrella Caitlin Clarky múltiples jugadores clave en una pérdida de semifinal decisiva del Juego 5, 107-98, en tiempo extra. Es una narración que pocos habrían imaginado el mes pasado cuando la fiebre archivó a Clark para la temporada debido a una lesión.

Indiana llegó a los playoffs como una semilla número 6, y alcanzó las semifinales de la WNBA, llegando a una victoria tímida por llegar a la final. Cunningham prevé el próximo capítulo en 2026, y ella le informa al resto de la liga a través de las redes sociales.

«Nosotros. Cunningham escribió en x.com con una foto del equipo en su vestuario después del juego.

Cunningham, como Clark, no jugó en los playoffs debido a una lesión. Indiana tampoco tenía Aari McDonald, Chloe Bibby, Damiris Dantas y Sydney Colson. Agregado a eso, el guardia estrella de Fever perdió Kelsey Mitchell por una lesión y protagonizada por Aliyah Boston para ensuciar en el Juego 5 contra los Ases, y la fiebre aún forzó horas extras y amenazó con eliminar a Las Vegas.

Indiana podría tener muchos de esos jugadores en 2026, preparados para hacer una carrera de campeonato de la WNBA. El núcleo y el elenco de apoyo de la fiebre crecieron esta postemporada eliminando el sueño de Atlanta No. 3 en los cuartos de final antes de llevar a los Ases a un Juego 5 en tiempo extra.

Durante la temporada regular, la fiebre ganó la Copa del Comisionado de la WNBA en la carretera contra Minnesota Lynx, el subcampeón de la WNBA de la temporada pasada. El Lynx se quedó corto en las semifinales contra el Phoenix Mercury este año.

Kelsey Mitchell da una actualización de lesiones después de la pérdida de playoffs

Mitchell sufrió una lesión en la pierna durante el Juego 5 del martes y no regresó. En general, obstaculizó la fiebre, pero Indiana encontró una manera de dar a los ases todo lo que podían manejar de todos modos.

Mitchell fue a un hospital después de su salida para recibir líquidos en medio de calambres, dijo la entrenadora en jefe de fiebre, Stephanie White, a los periodistas después. El martes, por la tarde, Mitchell detalló lo que sucedió y su condición a través de las redes sociales.

«Sufrí algo llamado rabdomiólisis anoche. Mis músculos dejaron de producir y alcanzaron su capacidad máxima». Mitchell escribió en x.com. «Entré en una sensación de entumecimiento/sensación de paralizante sin movimiento desde mis extremidades inferiores durante hasta cinco a siete segundos, porque mis músculos dejaron de producir sangre positiva en mi torrente sanguíneo, mi cuerpo encerrado desde un punto de vista físico y desde allí fatiga y calambres se asentaron. Suplicó».

«Entré en pánico porque comencé a pensar lo peor cuando sentí que no podía mover las piernas», agregó. «Fue una experiencia fuera del cuerpo para mí, y creo que Dios por cubrirme en un momento como ese. Así que hoy, el 1 de octubre, estoy caminando y moviéndome a un ritmo lento, pero estaré bien muy pronto. Quiero agradecer al equipo médico de fiebre, al equipo médico de Vegas y al personal del hospital local por mantenerme seguro».

«En otras palabras, jugué literalmente hasta que mis ruedas se cayeron», concluyó Mitchell mientras ofrecía más gracias y aprecio por todos.

Lexie Hull de Fever se une a la WNBA Leadership Change Bandwagon

Después de que el guardia estrella de Lynx, Naphesa Collier, llegó a los titulares en su llamado a un cambio en el liderazgo de la WNBA el martes, Hull se puso del lado de Collier durante el Shohound antes del Juego 5. Collier llamó al comisionado Cathy Engelbert y a los funcionarios de la liga por no poner a los jugadores primero en decisiones.

«Es emocionante ver a los jugadores hablar y hablar sobre lo que está sucediendo en nuestra liga, y dónde puede ir nuestra liga, y cambios que deben hacerse», Hull dijo a los periodistas el martes. «Sé que estás hablando de la entrevista de Phee, y creo que, cuando se trata de eso, creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijo».

«Este es un momento realmente importante en la liga, y deben realizarse cambios. Y así que la estás viendo hablar sobre eso, y realmente orgullosa de ella por hacer esa declaración hoy», agregó Hull. «Somos los jugadores que están impulsando este cambio».

«Y independientemente de cómo se dice, creo que el mensaje es lo mismo desde la perspectiva del jugador. Las cosas deben cambiar, Reffing debe cambiar, el liderazgo debe cambiar», concluyó Hull. «Necesitamos un cambio para reflejar [the league’s growth]. Y creo que donde los jugadores ven la liga es diferente a donde el liderazgo ve la liga en marcha, y de alguna manera [we] Necesita que se alinee «, agregó.