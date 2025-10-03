Sophie Cunningham continúa empacando al comisionado de la WNBA Cathy Engelbert

Uno de los jugadores más talentosos del WNBACaitlin Clark de Indiana Fever, ha estado inesperadamente involucrado en una controversia en toda la liga esta semana.

La vicepresidenta de la WNBPA, Naphesa Collier, planteó preocupaciones sobre la falta de responsabilidad de la oficina de la liga cuando se dirigió a los periodistas el martes.

Acusado de collier WNBA La comisionada Cathy Engelbert de tener una actitud despectiva hacia las preocupaciones de los jugadores en varios supuestos comentarios. Collier informó que Engelbert desestimó las quejas sobre oficiar al decir: «Bueno, solo los perdedores se quejan de los árbitros».

Los supuestos comentarios hechos por Engelbert sobre Clark y otras estrellas en ascenso fueron los más populares. Se alegó que Engelbert respondió a las preocupaciones salariales diciendo, según Collier,«Caitlin debería estar agradecido de que gane $ 16 millones fuera de la cancha, porque sin la plataforma que la WNBA le da, no haría nada».

Según los informes, el comisionado fue aún más lejos al sugerir que estarían «de rodillas agradeciendo a sus afortunadas estrellas por el acuerdo de los derechos de los medios», aseguró durante su mandato.

Cunningham defiende a Clark

Los comentarios informados de Engelbert rápidamente provocaron bruscos críticas, incluso desde el vestuario de Clark. Sophie Cunningham, quien se perdió parte de la temporada debido a una lesión, se recuperó detrás de su compañera de equipo con un Publicación de redes sociales ardientes.

«La gente solo conoce a Cathy por C … es la líder más delirante que nuestra liga ha visto», escribió Cunningham en Instagram, dejando en claro que creía que el comisionado estaba fuera de contacto con las realidades de los jugadores.

La defensa de Cunningham demuestra el impacto de la llegada de Clark a la visibilidad y el compromiso de los fanáticos de la liga. El estatus de novato de Clark no le ha impedido impulsar la audiencia y los números de asistencia de récords.

Clark reacciona a los comentarios de Collier

Por primera vez desde el fin de semana del All-Star, la Guardia de Febrero de Indiana habló públicamente el jueves y reconoció que las quejas públicas de Napheaes Collier sobre los ejecutivos de la WNBA eran válidas.

«Creo que lo que la gente necesita entender, necesitamos un gran liderazgo en este momento en todos los niveles», dijo Clark, que perdió la mayor parte de la temporada con lesiones, el jueves en su primera disponibilidad de medios desde el BNBA All-Star Break. «Este es el momento más importante en la historia de esta liga. Esta liga ha existido durante más de 25 años y este es un momento en el que tenemos que capitalizar».

Sophie Cunningham golpea a Engelbert nuevamente

Cunningham expresó un sentimiento similar, solicitando que los altos ejecutivos de la WNBA sean responsables de no reconocer las quejas de los jugadores sobre los oficiantes de la liga y el progreso mínimo realizado en las negociaciones del acuerdo de negociación colectiva.

«Estoy cansado de nuestra liga. Necesitan dar un paso adelante y ser mejor».

«Nuestro liderazgo de arriba a abajo debe ser responsable».

«Creo que hay muchas personas en posición de poder en la WNBA que, podrían ser realmente grandes empresarios, pero no saben (improperios) sobre el baloncesto, y eso tiene que cambiar».

Según Cunningham, muchos NBA Los jugadores han expresado su simpatía por las condiciones bajo las cuales se someten sus homólogos femeninos.

«Creo que todos están frustrados cuando NBA Los jugadores de ese lado de las cosas nos están llegando al asombro de lo terrible que es «, explicó.» Como eso es decir algo.

«Eso es absolutamente decir algo cuando tu contraparte se siente mal por nosotros por cómo nos tratan. Quiero decir, vamos. Y eso es de liderazgo».

Las negociaciones de CBA se ciernen sobre la controversia

El momento de la disputa es inigualable. La WNBPA decidió optar por no participar a principios del año pasado, luego de un acuerdo con la Asociación de Jugadores en un CBA de ocho años en 2020.

El vencimiento del acuerdo actual el 31 de octubre ya está haciendo negociaciones para un nuevo acuerdo.

La negativa de la liga a reconocer completamente su valor de mercado se refleja en la declaración de Collier, que muestra la creciente frustración de los jugadores. Los jugadores argumentan que los contratos a escala de novato y los límites salariales están desactualizados en esta era de crecimiento explosivo, dadas las estrellas de alto perfil como Clark, Angel Reese y Paige Bueckers.

¿Qué sigue para la liga?

Aunque la verdad sobre los supuestos comentarios de Engelbert es incierta, su influencia no puede ser negada. La compensación es el foco de la conversación de la liga, con los jugadores que hablan más directamente y los compañeros de equipo se unen entre sí.

El liderazgo y la unidad de jugadores del Comisionado se evaluarán a medida que se acerca la fecha de vencimiento del 31 de octubre.