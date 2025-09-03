Sophie Cookson, equipo de Franka Potente para la colmena, primer vistazo revelado

Sophie Cookson («Infinito», «Kingsman») y Franka Potente («Run Lola Run», «Bourne») han envuelto la filmación en el thriller de espionaje «The Hive», dirigida por Martin Rosete («Recuérdame», «Money»).

El título de Augenschein Film ha sido abordado para las ventas por el arquitecto, quien volverá a repetir con las ventas de Augenschein para Worldwide y CAA para Doméstico.

La película ve a Cookson Star como Maria Gómez, una estrella en ascenso en Interpol, que se enastura en la colmena, una unidad de comando de alta tecnología y altamente clasificada, justo cuando suena una bomba durante una cumbre en Tenerife. Dirigida por la notoriamente despiadada Kate McKenzie de Potente, la colmena tiene solo 90 minutos para recorrer la ciudad, ejecutar la amenaza sombría antes de que vuelva a golpear y neutralizar una amenaza inesperada desde adentro.

Jamie Bamber, Adam Pålsson, Gonzalo Bouza, Paul S. Tracey, Godeliv van den Brandt y Mundy Rieu también protagonizan.

«La colmena» se disparó entre las Islas Canarias, España y Colonia, Alemania. Maximilian Leo y Jonas Katzenstein producen para Augenschein Filmproduktion («Madre Mary», «Islas», «The Evalsmen» T), junto con Scott Veltri, Jack Heller y Georgia Poivre.

«Martín ha creado una película sin aliento cinética y propulsora», dijo Calum Gray de Architect. «Ha hecho un uso ingenioso de las variadas herramientas de vigilancia de alta tecnología que la colmena tiene en su arsenal para crear un thriller expansivo y en capas, y los giros de la trama alegre de la película mantendrán al público adivinando directamente a su clímax».

El cineasta español Rosete dirige desde un guión de Gabriel Dowrick y Ben Phelps («Comercio de la piel», «Terminus»), coescrita por Gemma Ventura («Centaur») y George Nicholis. Rosete fue el premio Goya nominado para su debut «Voice Over», por el cual también ganó las Melies d’Ort en Sitges. Más recientemente, su «Remember Me», protagonizado por Bruce Dern y Brian Cox, fue lanzado en todo el mundo por Universal. El thriller de Rosete «Money», que condujo Variedad Para doblarlo «uno de los directores más comentados de España para seguir», fue lanzado en todo el mundo por Netflix.

«The Hive» es coproducida por Tower Way, ensamble Media y ZDF y fue financiado por la película und Medienstifung NRW y el Fondo de Cine Federal Alemán (DFFF), así como el incentivo fiscal español con los servicios de producción proporcionados por Volcano Films («La Palma», «The Helicopter Heist», «Exodus: Gods and Kings») en Spane.

Rosete está representado por el talento UGA. Cookson está representado por el Grupo Curtis Brown. Potente está representado por Yazzy Entertainment y Greene Talent.