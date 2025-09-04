Sophia Takal dirigiendo la comedia de terror ‘Patricia quiere abrazarse’

VotivoUna compañía de producción de cine y televisión, está desarrollando una adaptación de funciones de la novela de comedia de terror «Patricia quiere abrazarse «. El libro, una sátira de la cultura de los medios estadounidenses que combina los géneros de romance Slasher y Queer, es el trabajo debut de la ficción de Samantha Allen..

«Patricia quiere abrazarse» sigue a los concursantes finales de los cuatro en un programa de citas de realidad llamada «The Catch» cuando llegan a una isla remota en el noroeste del Pacífico, preparados para otra semana de privación del sueño, entrevistas invasivas y drama salaz. Cada uno tiene su propia razón para unirse al programa, desde patrocinios de marca hasta tratar de acumular seguidores hasta incluso encontrar el amor. Sin embargo, nadie está preparado para Patricia, un local incomprendido que vive solo en los densos bosques de la isla. Cuando el elenco y el equipo finalmente la encuentran en el pico más alto de la isla, se dan cuenta de que la supervivencia, no el romance, puede ser el mayor premio.

Brent Stiefel, Justin Lothrop y Tommy Bertelsen están produciendo la película para Votiv. UTA Independent Film Group representa los derechos de ventas.

«Nos cautivó de inmediato por ‘Patricia quiere que se abrazara’ Darkly Funny e inventiva, horror y comentarios agudos sobre la sociedad y la cultura de los medios», dijo Stiefel y Lothrop de Votiv. «Estamos especialmente ansiosos por amplificar la visión de Sophia y dar vida al mundo de Patricia de una manera que sea socialmente resonante y audaz».

Sophia Takal, compartida: «‘Patricia quiere abrazar’ ofrece una oportunidad única para explorar la tensión entre nuestros personajes civilizados y nuestros seres más salvajes, más auténticos a través de una lente de terror. No podría estar más emocionado de adaptarla para la pantalla con Samantha, votiv y, por supuesto, el tipo más talentoso de Hollywood, Lawrence Michael Levine».

«Siempre quise encontrar un equipo que pueda honrar a ‘Patricia’ mientras realmente la convierte en su bebé», dijo Allen. «Sophia, Lawrence y Votiv entienden lo que hace que la novela sea única sin tener miedo de mejorar las fundaciones».

Takal es un cineasta galardonado que dirigió y coescribió la reinvención de 2019 del clásico de culto de Horror «Black Christmas» y el aclamado thriller de 2016 «Always Shine».

Allen es el autor del romance sobrenatural «Roland Rogers no está muerto todavía» y el finalista literario de Lambda «Real Queer America: LGBT Stories de Red States». Su otro trabajo incluye el «M a (WT) F», exclusivo para el audio, y la próxima novela de romance «Puck». Editor y periodista galardonado, Allen es el editor gerente de ellos, la revista LGBTQ+ digital de Condé Nast. Ella es una ganadora del premio GLAAD Media.

Los créditos de Levine incluyen «Black Bear», «Wild Canaries» y «Gabi on the Roof en julio».

Los proyectos recientes de Votiv incluyen «Christy» de David Michôd, protagonizada por Sydney Sweeney, que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, y «Tow», protagonizado por Rose Byrne y Dominic Sessa, que debutó en el Festival de Cine de Tribeca 2025. Los próximos proyectos incluyen a Eleanor Wilson y «Wicker» de Alex Fischer protagonizado por Olivia Colman, y «Burning Rainbow Farm» de Justin Kurzel, protagonizada por Sebastian Stan y Leo Woodall.

Takal está representado por CAA y entretenimiento sin título. Allen está representado por UTA y Calligraph Lit. Levine es representada por Greg Pedicin y el abogado Marios Rush.