Sony Pictures TV presenta ‘Trainer Games’ y vende ‘Miniature Woman’

CANNES, Francia— Sony Imágenes Televisión traerá al mercado en Cannes mipcom el formato “Trainer Games”, un reality show de competencia de fitness de Brass Monkeys Media de Nick Rigg que lleva a los concursantes, fanáticos del fitness, hasta o más allá de los límites de la resistencia.

“Trainer Games” es solo una de las últimas incorporaciones a la lista Mipcom de SPT, marcando su regreso a Mipcom, que ya está atrayendo la atención gracias a una serie de revelaciones de primer vistazo y acuerdos de ventas anticipadas en un poderoso grupo de títulos con guión de primer nivel que incluyen “The Miniature Wife”, “SWAT Exiles”, “Lord of the Flies”, “The Lady” y “Titanic Sinks Tonight”.

En el acuerdo, Sky adquirió para el Reino Unido e Irlanda “The Miniature Wife”, la muy esperada comedia dramática sobre relaciones de Sony Pictures TV protagonizada por Elizabeth Bancos (“Los juegos del hambre”) y Mateo Macfadyen (“Sucesión”), por delante de Mipcom. El programa se transmitirá por Sky y NOW en 2026.

En más revelaciones, el spin-off de “SWAT”, “Exiles”, lanzó el jueves una primera foto de Shemar Moore y el nuevo elenco mientras comienza el rodaje en Los Ángeles.

Además, la BBC ha publicado las primeras imágenes de “El señor de las moscas”, creada por el cocreador de “Adolescent”. Jack Thornenada menos, así como nuevas imágenes del documental dramatizado “Titanic Sinks Tonight”.

Sony, un estudio de Hollywood sin su propio servicio de streaming, debería ser uno de los actores más destacados de Mipcom, gracias en parte a su ambición de vender en el mercado abierto no sólo títulos de las empresas que posee en el ámbito internacional, como la productora británica de “The Crown”, Left Bank Pictures y Eleven (“Sex Education”), sino también pick-ups de terceros.

Este año ese perfil parece estar asegurado por un doble golpe. El presidente de Sony Pictures Television, Keith Le Goy, aparecerá en el bloque C-Suite Conversations de Variety en Mipcom en Cannes, hablando en una entrevista individual con Cynthia Littleton. Variedad coeditor jefe, el lunes 13 de octubre en el Palais des Festivals.

La entrevista será seguida un par de horas más tarde el lunes por la proyección previa exclusiva de Mipcom en la noche de apertura de “The Miniature Wife”. Las estrellas Matthew Macfadyen, OT Fagbenle y Sian Clifford estarán presentes para una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección.

Lo que SPT está trayendo al mercado en Unscripted y desde América Latina

Nick Rigg, un joven veterano sin guión, cuya Brass Monkeys Media tiene un acuerdo general con Sony Pictures Television, es mejor conocido por éxitos de estilo de vida como “House Hunters International” y, capturando el Zeitgeist, “Tiny House Nation”. Los “Trainer Games”, no anunciados hasta la fecha, parecen una especie de cambio. En un reality de fitness en el que estos corredores más fuertes y rápidos no se lo llevan todo, las imágenes publicadas por SPT muestran a un concursante contemplando el mar encaramado en lo alto de un acantilado, y a otros tres corredores chocando las manos mientras llegan a la cima de una montaña.

«¿Quién quiere ser millonario? Hot Seat» también se presentará a los clientes globales, tras las recientes noticias en el Reino Unido, donde ITV ha encargado una versión de Stellify Media, respaldada por el SPT, y en Australia, donde Curio Pictures, también una empresa del SPT, está preparando una renovación.

SPT también presentará la “Versión para creadores de Shark Tank”, una reinvención del formato comercial.

SPT Latam presentará una de las propuestas con guión más importantes de la región, “Carlota”, con un elenco estelar de habla hispana, y el programa de juegos “Piensa Rápido”, presentado por el comediante Adrián Uribe.

«Nuestra actual programación de series está repleta de narraciones de lo mejor. Realmente tenemos algo para todos y para cada audiencia. Esperamos compartir estas historias con nuestros amigos y clientes de toda la industria y de todo el mundo la próxima semana», dijeron Mike Wald y Jason Spivak, copresidentes de Distribución y Redes de Sony Pictures Television.

Una mirada más cercana a los títulos:

Títulos principales, guión de televisión de Sony Pictures:

“La esposa en miniatura”

Episodios: 10

Producida por Media Res para Peacock (EE. UU.); Distribuido por Sony Pictures Televisión

Derechos disponibles: WW excluyendo EE.UU.

Producida por Media Res (“The Morning Show”, “Pachinko”) y una comedia dramática que examina los desequilibrios de poder entre los cónyuges Lindy y Les, interpretados por Banks y Macfadyen, quienes luchan entre sí por la supremacía luego de un accidente tecnológico en el que Les accidentalmente encoge a Lindy. Adaptando un cuento de Miguel González, el espectáculo, descrito por Variedad como “muy esperado”, está creada por Jennifer Ames y Steve Turner (“Boardwalk Empire”, “Goliath”), quienes también son showrunners.

“Exiliados SWAT”

Episodios: 10

Producida y distribuida por Sony Pictures Television

Derechos disponibles: WW

Daniel «Hondo» Harrelson, sale de su retiro para encabezar una nueva unidad SWAT, formada por reclutas en bruto. Hondo deberá convertirlos en “un equipo capaz de proteger la ciudad y salvar el programa que lo convirtió en quien es”, dice la sinopsis. Un spin-off de ‘SWAT’ encargado por Sony con el showrunner Jason Ning (“Lucifer”). Revelado en los LA Screenings apenas dos meses después de que CBS cancelara el programa original, «una visión del choque cultural generacional entre la Generación X y la Generación Z», dijo la autoridad de Sony Pictures TV Studios, Katherine Pope. Variedad.

“El señor de las moscas”

4 episodios de 60 minutos

Producida por Eleven para la BBC (Reino Unido) y Stan (Australia); Distribuido por Sony Pictures Televisión

Derechos disponibles: WW excluyendo Reino Unido y Australia

Una primera versión televisiva de la novela clásica de William Golding de 1954, adaptada por el coguionista y creador de “Adolescent”, Jack Thorne. Marc Munden (“Help”, “The Sympathizer”) dirige la serie de cuatro partes producida por la productora británica Eleven de SPT con una música co-creada por el compositor ganador de múltiples premios Oscar Hans Zimmer (“Dune”, “Planet Earth”, “The Lion King”), y cada capítulo lleva el nombre de uno de sus personajes: Ralph, Piggy, Simon y Jack.

“La Dama”

4 x 60”

Producida por Left Bank Pictures para ITV (Reino Unido) y BritBox International (EE.UU.); Distribuido por Sony Pictures Televisión

Derechos disponibles: WW excluyendo Reino Unido, EE. UU.

La estrella de “How to Have Sex”, Mia McKenna-Bruce, interpreta a Jane Andrews y a Natalie Dormer de “Game of Thrones”, Sarah Ferguson, la duquesa de York, en un relato semificticio del ascenso de Andrews como asistente de la duquesa hasta su caída cuando fue condenada por asesinato. Basado en hechos reales que rodean la historia de Andrews, el drama de cuatro partes está escrito por Debbie O’Malley (“Payback)”; Lee Haven Jones (“Un amor cruel: La historia de Ruth Ellis”) dirige. El primer regreso de Left Bank Pictures después de “The Crown” a la gran propiedad intelectual que es la familia real británica.

“El Titanic se hunde esta noche”

4 x 60”

Producida por Stellify Media para BBC (Reino Unido); Distribuido por Sony Pictures Televisión

Derechos disponibles: WW excluyendo Reino Unido

Un drama documental en tiempo real de cuatro partes reconstruye el hundimiento del Titanic minuto a minuto, contado íntegramente a través de testimonios auténticos de sobrevivientes, siguiendo a 16 personas reales cuyas experiencias se desarrollan en paralelo, cada hora de televisión refleja una hora en el barco. «Esta es la historia del Titanic como nunca antes se había contado: inmersiva, urgente y profundamente humana», dice SPT. También es una de las exhibiciones de producción virtual de Mipcom 2025, aquí cortesía del trabajo de Studio Ulster de Irlanda del Norte.

Formatos sin guión de Sony

“Juegos de entrenador”

Producido por Brass Monkeys Media, realizado en colaboración con iFit. Distribuido por Sony Pictures Televisión

Lanzado en Mipcom, 10 entusiastas del fitness compiten en lo que se describe como un paisaje hermoso pero implacable bajo la guía de tres entrenadores físicos de élite. Sin embargo, “no se trata de ser el más fuerte o el primero en cruzar la línea, se trata de empatía, confianza y la capacidad de inspirar a otros a llegar a la meta”, dice el logline. El concursante que muestre la mayor calidad de estrella gana un premio en efectivo que le cambiará la vida y un contrato para unirse a una marca deportiva de renombre como instructor de fitness o embajador.

Juegos de entrenador Cortesía de Sony Pictures Televisión

«¿Quién quiere ser millonario? Silla caliente»

Versiones producidas por Stellify Media, Curio Pictures. Distribuido por Sony Pictures Televisión

Lanzado originalmente en Australia en 2009, pero ahora revitalizado por un pedido de la importante emisora ​​ITV para una versión debut en el Reino Unido de la empresa conjunta SPT Stellify Media, que será presentada por Jeremy Clarkson. Curio Pictures, respaldada por el SPT, también está preparando una nueva versión para Australia. Descrito por Matthew Worthy, codirector ejecutivo de Stellify Media, como «el descarado hermano menor del programa principal». También es más corta, una media hora trepidante.

“Versión para creadores de Shark Tank”

Producida por Floresta. Distribuido por Sony Pictures Television. Descrito por SPT como una innovadora reinvención digital del formato empresarial mundialmente aclamado, diseñado específicamente para YouTube y la economía de los creadores. Producida por Floresta, propiedad de SPT, para el canal de YouTube de Shark Tank Brasil, la serie obtuvo dos nominaciones en Mipcom para los premios C21 International Format Awards: al mejor formato digital y al formato impulsado por la marca.

Títulos SPT Latinoamérica

“Carlota”

¿“Sisi” en México? Extravagancias históricas que mezclan mujeres intrépidas anteriores a su tiempo y música y costumbres modernas han tenido un gran éxito. Presentado en los LA Screenings y con un elenco de estrellas de primer nivel: el ícono del pop mexicano Belinda (“Who Killed Him?” Jaime Lorente (“Money Heist”), Miguel Ángel Silvestre (“Velvet”) y Mabel Cadena (“Black Panther: Wakanda Forever”). La historia de Carlota de Habsburgo, la primera y única emperatriz de México, tres años más joven que Sisi y su cuñada, quien luchó para imponer sus ideales liberales en México. La serie premium de alto nivel estará dirigida por Alejandro Bazzano (“La casa de papel”) y Ana Lorena Pérez Ríos (“Como Agua Para Chocolate”).

«Piensa rápido»

Distribuido por Sony Pictures Televisión

Lanzado este año en UniMas de TelevisaUnivision, una versión mexicana de “America Says”, que se transmite en el canal de cable estadounidense Game Show Network (GSN), propiedad de Sony. Dos equipos de amigos y familiares compiten para ver quién puede adivinar más rápido las respuestas más populares a las preguntas de conocimiento general y cultura pop. Conducido por el popular comediante Adrián Uribe, interpretando a uno de sus personajes, El Vítor.