Sony Pictures Television Reups Movie Deal con la televisión Sinema de Turquía

Televisión de Sony Pictures ha extendido su trato de primera carrera con el cine Slate Deal con el operador de televisión de Turkish Pay Sinema TV.

Este nuevo acuerdo reinicia un acuerdo similar firmado en 2021 y refuerza la estrecha relación entre Sony TV y el prominente operador de televisión de pago que tiene derechos primero a la mayor parte de los títulos recientes y de biblioteca más populares de Sony.

El acuerdo cubre la mayor parte de la pizarra actual de Sony, dando derechos de ventana a Pay-1 exclusivos de Sinema TV Pay-1 en Pavo a títulos como «Karate Kid: Legends», «28 años después», «Hasta el amanecer», «Sé lo que hiciste el verano pasado (2025)» y «Un gran viaje audaz».

Otra biblioteca de Sony reciente y clásica cubierta por el acuerdo comprende «Bad Boys: Ride o Die», «termina con nosotros», «Paddington in Perú», así como las franquicias «Spider-Man», «Jumanji», «Venom», «Men in Black», «Karate Kid» y «Hotel Transylvania».

El cine y el paisaje de televisión de pago de Turquía están evolucionando, con serpentinas como Netflix y Disney+ ganando terreno cada vez más, aunque los operadores tradicionales de televisión de pago y los canales de películas especializados como Sinema TV todavía están manteniendo su propia gracias a los principales acuerdos de estudio como este.

«Estamos encantados de expandir nuestra asociación de larga data con Sony Pictures Television con un acuerdo de Pay 1 de varios años», dijo el CEO de Sinema TV, Faruk Boyacıoğlu en una declaración.

Comentó la distribución y las redes de SPT EVP Mark Young: «Es fantástico extender este importante acuerdo de largometrajes con Sinema, y ​​continuar nuestra relación colaborativa con el equipo allí para llevar algunos de los títulos más emocionantes y populares de la lista de películas actual de SPE, así como los de nuestra vasta biblioteca de características, a audiencias en todo Turquía».