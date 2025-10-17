Sony Pictures International presentará su estrategia de adaptación de IP en Tokio

Sony Pictures Producciones Internacionales está listo para exhibir su manual de adaptación de la propiedad intelectual en la Festival Internacional de Cine de Tokio‘s TIFFCOM mercado de contenidos, con el vicepresidente ejecutivo de producción creativa y director de SPIP, Shebnem Askin, liderando una inmersión profunda en la estrategia del estudio para convertir los éxitos locales en franquicias globales.

La sesión se produce cuando el interés internacional en las adaptaciones de propiedad intelectual alcanza un punto álgido en toda la industria de contenidos. SPIP, que se ha labrado un nicho distintivo produciendo películas en idioma local en 10 países, abrirá el telón sobre cómo desarrolla estratégicamente proyectos de remake y localiza la propiedad intelectual en diversos mercados.

La presentación de Askin destacará el historial de adaptaciones interculturales de SPIP, incluida la nueva versión en español de la IP argentina “Ten Days Without Mom” (“Padre No Hay Más Que Uno”), la reinvención española de la propiedad italiana “I Hate Summer” y múltiples adaptaciones de la IP francesa “Price of Parenting” en Italia, México y España. El estudio también ha producido una nueva versión tailandesa de “50 First Dates”, una versión brasileña de “Friends with Benefits” y remakes italianos y mexicanos de la producción alemana de SPIP “25 km/h”.

La propiedad intelectual japonesa ocupa un lugar destacado en la estrategia de SPIP. La división produjo recientemente una adaptación mexicana de “Shall We Dance?” y aseguró los derechos de distribución internacional para la nueva versión china de “YOLO”, la comedia dramática de la directora china más taquillera, Jia Ling.

Bajo el liderazgo de Askin, SPIP ha construido un sólido negocio teatral basado en tres franquicias en idiomas locales: las películas “3 Investigators” en Alemania, “Father is the Only One” en España y la potente franquicia “Kingdom” en Japón. Los estrenos recientes incluyen el thriller coreano “Highjack, 1971”, el largometraje taiwanés “Dead Talents Society”, “Scarlet” de Mamoru Hosoda y la primera producción tailandesa del estudio.

Más allá de los estrenos en cines, SPIP ha entregado 11 películas directas a streaming para Amazon Prime, Netflix y Max en México durante los últimos tres años, incluida la película argentina “The Heart Knows” y los originales de Netflix Italia “El precio de la familia” y su secuela “El precio de la herencia de Nonna”.

El recién renombrado Tokyo IP Market: Adaptation & Remake lanza su primera sesión de presentación abierta con Kadokawa, Kodansha, Shufu to Seikatsu Sha, Square Enix, Toei y Nihonbungeisha. El mercado ampliado ahora incluye empresas de producción de contenido visual junto con editores que poseen derechos originales sobre manga y novelas japonesas. Otra programación destacada incluye un discurso de apertura de Tetsu Fujimura sobre la adaptación de acción en vivo de “One Piece” y la propiedad intelectual japonesa, seminarios de animación japonesa con Studio4°C y el concurso de presentación MPA/DHU/TIFFCOM con el productor de “Elvis”, Schuyler Weiss, entre los jueces. El Tokyo Gap-Financing Market ha seleccionado 23 proyectos para su presentación.

TIFFCOM está organizado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones y Unijapan.

La 22ª edición de TIFFCOM se celebrará del 29 al 31 de octubre en el Centro Comercial Industrial Metropolitano de Tokio Hamamatsucho-Kan durante el Festival Internacional de Cine de Tokio. El mercado tiene como objetivo fomentar las coproducciones internacionales y el desarrollo de negocios de contenidos a través de seminarios, mercados de proyectos, concursos de presentación y oportunidades de networking.