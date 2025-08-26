Sony Picture Classics adquiere la «amarga Navidad» de Pedro Almodóvar

Sony Pictures Classics ha adquirido los derechos de distribución de América del Norte a Pedro AlmodóvarLa última película, «Navidad amarga”, Que recientemente envolvió la producción.

Esta es la más reciente en una línea de películas creadas por Almodóvar y lanzada por Sony Pictures Classics, ya que el sello distribuyó anteriormente el debut en inglés del director «The Room Next Door» en 2024, su cortometraje «Strange Way of Life» en 2023 y su premio de la academia nominó a las características, «Mothers Parallel» y «Pain and Glory» en 2021 y 2019, respectivamente.

«Bitter Christmas» es un drama en español (originalmente titulado «Amarga NaviDad»), centrándose en una mujer obsesionada con el trabajo que se va de vacaciones después de perder a su madre. Ella va a la isla de Lanzarote con su amiga. Sus experiencias en la isla son notablemente paralelas a la historia de un guionista y un director de cine, explorando las intersecciones de la vida y el arte como lo hacen la mayoría de las películas de Almodóvar.

La película está protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez y Rossy de Palma, muchos de los cuales han colaborado con Almodóvar en el pasado. La colaboración que regresa también se extiende detrás de la cámara, ya que el diseñador de producción de la película Antxon Gómez y su compositor Alberto Iglesias trabajaron en «dolor y gloria» entre otros proyectos de Almodóvar. La película es filmada por el director de fotografía española Pau Esteve Birba.

Todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, ya que la película está ingresando a la postproducción con la editora de «Pain and Glory», Teresa Font. La película es producida por el hermano y socio productor de Almodóvar, Agustín Almodóvar y su compañía de producción, El DeSeo. El acuerdo se negoció entre los clásicos de Sony Pictures y El DeSeo en nombre del cineasta.