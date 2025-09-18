Sony Music y Spotify anuncian New Deal, con licencias directas

Sony Music Grupo y Spotify han anunciado una extensión y expansión de su asociación global que incluye un nuevo acuerdo de licencia directa para la publicación en los EE. UU.

Este movimiento es notablemente significativo porque Sony, la compañía editorial más grande del mundo, fue el último editor importante en permanecer bajo las tarifas legales establecidas por el Junta de Royalty de los derechos de autor; La licencia directa permite mucha más libertad para negociar, y el anuncio establece que «garantizará [that] Los compositores comparten más directamente en el crecimiento de la transmisión «. Universal, Warner y Kobalt Publishing han alcanzado acuerdos similares en los últimos meses.

Si bien no se anunciaron los términos del acuerdo, cuando Pacto de Spotify con Universal fue anunciado en enero, las fuentes enfatizaron Variedad que los términos mejoraron al menos parte de la estructura de pago de La controvertida oferta de «Audioconióculos de la Música de SpotifyAnunciado el año pasado, lo que significó una regalía mecánica más baja para los compositores y fue condenada tan redondeando por los titulares de derechos que la Asociación Nacional de Publishers de Música presentó una queja legal contra el gigante de la transmisión. Parece probable que términos similares fueron golpeados con Sony.

«Nuestra asociación con Sony se basa en un impulso compartido para dar forma al futuro de la música. Juntos, estamos acelerando el ritmo de la innovación para crear nuevas oportunidades poderosas y aumentar los ingresos para artistas y compositores», dijo Daniel Ek, fundador y CEO de Spotify. «Estos acuerdos no son solo un hito; son un catalizador para construir un ecosistema musical más dinámico y próspero para todos».

Rob Stringer, presidente de Sony Music Group, dijo: «Sony Music Group y Spotify se han comprometido mutuamente a avanzar en la transmisión de la música y hacer crecer el mercado para todos. Esto se refleja aún más en nuestros nuevos acuerdos en los que estamos trabajando para desarrollar enfoques futuristas que garanticen que nuestros artistas y compositores sigan siendo compensados ​​adecuadamente para su trabajo, y las audiencias están obteniendo una experiencia de alta calidad que evolucionan que se evolucionan siempre que está evolucionando» «.» «.

«Estos acuerdos con Sony Music Group están construidos para apoyar mejor a artistas y compositores al desbloquear nuevos formatos y forjar conexiones más profundas con los fanáticos», dijo Alex Norström, copresidente y director comercial de Spotify. «Esta alineación crea espacio para nuevas oportunidades y un crecimiento a largo plazo para todos los involucrados».