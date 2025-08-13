Sony Music Iconic Y2K Roster obtiene álbumes Merch y más

La cultura pop es notoriamente circular, pero algunas épocas nunca pasan de moda. El brillo llamativo de los años 80 todavía impregna la música y el cine, mientras que, más recientemente, la nostalgia por todas las cosas que Y2K ha agarrado la conciencia colectiva. Los sonidos de principios de la década de 2000, desde el pop bubblegum rmargado hasta el hip-hop pesado, están tan vivos en 2025 como en «Total Solic Live» hace un cuarto de siglo.



Puedes escuchar el hedonismo espumoso del milenio de amanecer en la «mocoso» que conquista de Charli XCX, mientras que Addison Rae rinde homenaje a las princesas pop empoderadoras de la época en su aclamado álbum debut. Y esa es solo la punta del iceberg. Con sus mini bolsas de hombro y sus faldas maxi, la ruptura del Reino Unido PinkThertheress vive y respira la estética Y2K, al igual que un desfile aparentemente interminable de las influyentes en las redes sociales.



Para Monica Cornia, vicepresidente senior de marketing y asociaciones en Sony MusicEl grupo de música comercial, esa resonancia duradera era imposible de ignorar. Particularmente dada la contribución de la etiqueta a la época. Desde *Nsync y Britney Spears a TLC y Outkast, imprentas como Jive y LaFace se apagaron al golpe tras golpe. «Crecí con gran parte de esta música», dice Cornia. «Sabíamos que teníamos que hacer algo para celebrar su 25 aniversario».



Ese «algo» se convirtió en «Y2K25: la música que hizo el milenio», un álbum de compilación con amor con amor con algunos de los mayores éxitos de la época. Lanzado en junio tanto en CD como en vinilo, acompañado de una ola de mercancías, campañas de aniversario y contenido digital, el proyecto marca un hito no solo para la lista de Sony, sino para la generación que creció.



«Era un trabajo de amor por el equipo», dice Cornia. «Teníamos tantas ideas que se volvió abrumador». Finalmente, se conformaron en un paquete que equilibra los éxitos conquistadores de radio con los favoritos de los fanáticos. «Miramos la reproducción de radio, el impacto de video, las ventas de álbumes», dice, «pero también queríamos representar no solo el pop, sino también hip-hop y rock». Después de todo, este fue un momento en que Wheatus jockeye para la gloria del gráfico junto a Toni Braxton y Savage Garden.



La desenfoque del género atraviesa la lista de canciones «Y2K25», que combina clásicos pop como «Genie in a Bottle» de Christina Aguilera con R&B seminal y cortes de hip-hop como «No Scrubs» de TLC y «Ms. Jackson» de Outkast. También en la mezcla están «Maria Maria» de Santana y «Livin ‘La Vida Loca» de Ricky Martin, dos gigantescos que documentan la marcha de la música latina en la corriente principal a principios de los años 00.



«Esas canciones estaban en todas partes», dice Cornia, «y los videos jugaron un papel tan importante». Lo que fue editorializado como la «ola latina», un movimiento que incluyó a Shakira, Enrique Iglesias y Jennifer Lopez, ahora es una tarifa estándar de la tabla como actos como Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma regularmente de los éxitos globales. «Es divertido mirar hacia atrás y ver cómo esa influencia latina se estaba convirtiendo en parte de la cultura pop de una manera tan grande», dice ella.



Si bien la nostalgia es una fuerza poderosa, el poder de permanencia de estas canciones no es un mero sentimentalismo. Desde el resurgimiento digital de «Bye Bye Bye» de *NSYNC después de una sincronización en «Deadpool & Wolverine» (se convirtió en el segundo título más antiguo en llegar al Global Excl. US Top 10 en Billboard) a las artistas de los artistas de los avances de Wheatus «de Wheatus de Wheatus».



«Sony me presentó al mundo, y al mundo para mí», dice Macy Gray, cuyo «intento» ganador del Grammy rompió el top 10 en varios países y se convirtió en un elemento básico del ecléctico paisaje sonoro de Y2K. «Si tienes la oportunidad de conquistar el mundo, siempre podrás lanzar el arte, porque alguien en algún lugar estará entusiasmado con eso». Ese sentimiento es compartido por otros alumnos de Sony.



El líder de Wheatus, Brendan B. Brown, sigue asombrado por el alcance del éxito de su banda 2000. «‘Teenage Dirtbag’ ni siquiera se suponía que fuera solo, ¡fue demasiado largo!» Reflexiona en medio de una gira del 25 aniversario. «Lo que sea que pretendiera [back then] No es realmente tan importante. Vive en los corazones de los demás. Somos la banda más afortunada «.



Incluso los cortes profundos han resurgido con una nueva relevancia. El sencillo de 1999 de LIT, «My Own Beor Enemy», todavía pone a una audiencia en sus pies, mientras que la «hemorragia (en mis manos)» de radio alternativa de Fuel continúa con la banda sonora de los pantalones cortos de YouTube y los videos de Tiktok hasta el día de hoy. «¿Puedes creerlo?!?» Lit dijo sobre el 25 aniversario del álbum de segundo año «A Place in the Sun» en las redes sociales. «¡Cambió nuestro mundo!» Los íconos también recuerdan la época calurosamente.



Britney Spears, cuyo «¡Uy! … Lo hice nuevamente» se convirtió en el álbum más vendido de una artista femenina en ese momento y sigue siendo uno de los discos más grandes de la historia con ventas superiores a 20 millones, marcó el 25 cumpleaños de la Biblia pop. «[It] fue grabado en un momento tan emocionante de mi vida «, dijo Spears en un comunicado de prensa que anunció una colaboración de aniversario con Balenciaga,» ¡Y estoy muy agradecido con mis increíbles fanáticos por mantener vivo el legado de este álbum! «



Esa sensación de alcance global y atemporalidad es exactamente lo que Sony se propuso honrar con «Y2K25». «Tenemos mucho catálogo increíble desde esa época», dice Cornia. «Al ver la ola de nostalgia, simplemente nos dio cuenta de que no podíamos ignorarlo». Pero incluso ella admite que el alcance de la idea la sorprendió. Lo que comenzó como una conversación informal se disparó en un proyecto de pasión de meses que involucró una lista completa de los vendedores de Sony, los equipos de A&R y los expertos en catálogo.



«Todos estaban muy apasionados», dice Cornia. «Incluso los miembros del equipo más jóvenes que no estaban vivos entonces, estaban interesados porque estas canciones todavía están en todas partes». En la era de la transmisión, donde las listas de reproducción han reemplazado las compilaciones, «Y2K25» también sirve como un recordatorio de que la curación todavía tiene un lugar. «Reúne la marca, las imágenes y los éxitos de una manera con la que realmente puede conectarse», dice Cornia.



Sin embargo, es más que un acogedor viaje por el carril de la memoria. Es una celebración de una época que Sony ayudó a definir, y un catálogo que la compañía continúa fomentando activamente. «Con tantos artistas, estas conversaciones ya estaban sucediendo», revela Cornia. «Ya estábamos trabajando en proyectos de aniversario de Backstreet Boys, como su residencia de la esfera en Las Vegas. La ‘Stankonia’ de Outkast también está a punto de tener un momento con ellos inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. No fue solo ‘, miramos’, pero ‘mantenemos que continúe».



Las iniciativas de aniversario de Sony se extienden mucho más allá de la compilación «Y2K25». La etiqueta ha emitido ediciones especiales, remixes y colaboraciones únicas. Incluso han cambiado su canal «estampado» para servir como un centro para el contenido Y2K durante todo el año. «Seguiremos rodando las cosas», dice Cornia, insinuando las próximas sorpresas. Ya sea por la banda sonora de un éxito de taquilla o apareciendo en un Tiktok viral, la lista Y2K de Sony seguirá siendo parte de la conversación.



Cuando se le pregunta por qué la época todavía resuena tan fuertemente, Cornia hace una pausa. «La moda, la cultura, fue divertida», dice ella. «Fue un momento más simple». Y ese podría ser su atractivo fundamental en pocas palabras. En un momento en que las nubes se acumulan y todo se siente pesado, el optimismo de Y2K, junto con sus colores brillantes y ritmos resbaladizos, es intoxicante. «Estos éxitos son innegables», dice Cornia. «Van a soportar para siempre».