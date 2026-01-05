Sony lanza juegos gratuitos, ¡los jugadores indonesios pueden reclamarlos!

Jacarta – sony Interactive Entertainment anunció oficialmente la lista juego gratis Estación de juegos Plus para enero de 2026, que pueden reclamar todos cliente este servicio pago.

Este anuncio es una buena noticia para los jugadores de Indonesia y del mundo, porque les permite agregar juegos a su colección sin costo adicional, siempre que su suscripción esté activa.

El período de reclamo comienza del 6 de enero al 2 de febrero de 2026 y los juegos gratuitos son válidos para clientes de todos los niveles de PlayStation Plus: Essential, Extra y Premium.

Los lanzamientos de este mes incluyen tres títulos de distintos géneros, desde carreras hasta aventuras clásicas y exploración creativo.

1. Need for Speed ​​Unbound: carreras callejeras llenas de acción (PS5)

Uno de los juegos destacados es Need for Speed ​​Unbound, la última serie de la famosa franquicia de carreras. Los jugadores pueden explorar Lakeshore City, una ciudad ficticia que es un campo de carreras callejeras, tanto en el modo para un jugador como en el modo multijugador.

Las características clave incluyen:

Personalización en profundidad del coche.

Sistema de «calor» que añade desafío cuando la policía persigue a los jugadores.

Imágenes distintivas que combinan realismo y un estilo gráfico único.

Este juego es perfecto para los fanáticos de las carreras a quienes les gusta la adrenalina, la velocidad y la estrategia en cada carrera.

2. Disney Epic Mickey: Recepillado – Petutalangan Nostalgia (PS4 y PS5)

El segundo juego es Disney Epic Mickey: Rebrushed, un reinicio del clásico juego de plataformas. Los jugadores controlan a Mickey Mouse para explorar el mundo de Wasteland, un lugar lleno de personajes olvidados de Disney.

Las ventajas de este juego:

Los mecánicos únicos utilizan pintura y diluyente para modificar el entorno.

Imágenes y controles actualizados para consolas modernas.

Disponible para PS4 y PS5, lo que lo hace compatible con múltiples generaciones de consolas.

Este juego ofrece una experiencia nostálgica para los jugadores antiguos, así como una jugabilidad creativa y divertida para los nuevos jugadores.

3. Core Keeper – Exploración del mundo subterráneo (PS4 y PS5)

El tercer título es Core Keeper, un juego sandbox de exploración con estilo pixel-art. Los jugadores explorarán cuevas antiguas aleatorias, reunirán recursos, construirán una base y enfrentarán amenazas subterráneas.

Características interesantes:

Modo para un jugador o multijugador para hasta 8 jugadores.

Libertad creativa similar a los juegos Terraria y Stardew Valley.

Desafíos flexibles de supervivencia y exploración que se adaptan al estilo de juego.