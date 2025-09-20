Sonny Curtisquien escribió clásicos como «Fielé la ley», «Walk Right Back» y el tema del programa «Mary Tyler Moore», «El amor está por completo», murió el viernes después de una enfermedad repentina, según un publicación en las redes sociales por su hija. Curtis también trabajó estrechamente con Holly de amigo y actuó con su banda, los grillos, tanto antes como después de la muerte del legendario cantante. Tenía 88 años.

Nacido en Texas, Curtis nació en 1937 en una familia musical, sus tíos se presentaron en un grupo de bluegrass llamado Mayfield Brothers. Conoció a Buddy Holly a la edad de 15 años y formó un grupo con él, abriendo para leyendas como Elvis Presley, Johnny Cash y Carl Perkins, y tocó la guitarra en varias de sus grabaciones. Dejó a Holly para hacer una gira con Slim Whitman antes de reunirse con Holly y su banda The Crickets en 1958, poco antes La muerte de Holly en un accidente aéreo En febrero de 1959 – «El día en que murió la música», como lo describió «American Pie» de Don McLean.

Curtis asumió el cargo de líder de los grillos y el grupo lanzó su canción «I FOLUGRADO LA LEY» en su primer álbum post-Holly, «In Style With The Crickets». Mientras que ni esa canción ni otra del álbum, «More Than I Can Can Say» (cohrited con el baterista Jerry Allison) fueron éxitos para los grillos, se convirtieron en grandes éxitos cuando otros artistas: el primero de Bobby Fuller Four (y más tarde el Clash) y el segundo por Bobby Vee (y más tarde por Leo Sayer).

Curtis fue reclutado en el ejército en 1959 y escribió «Walk Retales Back» mientras estaba en entrenamiento básico. Durante un pase de tres días, lo tocó para Allison, quien para entonces tocaba la batería para los Everly Brothers. Allison se lo llevó de vuelta a los hermanos y Curtis tuvo otro éxito entre los 10 primeros (Anne Murray también anotó un éxito en la década de 1970).

Sin embargo, la canción más conocida de Curtis, «Love Is All Around», se lanzó por primera vez en 1970 como el tema del «Show de Mary Tyler Moore», un programa de televisión monumentalmente popular que se ejecutó durante siete años. Como Notado por The Hollywood Reporter, Curtis había recibido un tratamiento de cuatro páginas del programa «sobre una joven que se mueve en esta pequeña comunidad en el Medio Oeste y se muda a la gran ciudad de Minneapolis y consigue un trabajo en una estación de noticias y alquila un apartamento que le cuesta mucho», como le dijo a CBS Sunday Morning.

«Me di cuenta de la parte que alquiló un apartamento que tuvo dificultades para que le permitiera y escribiera: ‘¿Cómo lo harás por tu cuenta? … Este mundo es terriblemente grande, y esta vez estás solo'».

Curtis continuó escribiendo y actuando, tanto como artista en solitario como con los grillos, en sus setenta años. Sus otros éxitos incluyen «The Straight Life» (cubierto por Glen Campbell y Bobby Goldsboro), «No soy ajeno a la lluvia» (Keith Whitley), «Un tonto nunca aprende» (Andy Williams) y otros. Fue incluido en el Salón de la Fama de los compositores de Nashville en 1991.