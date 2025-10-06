‘Sonic the Hedgehog’ establece el acuerdo de licencia de los Juegos Olímpicos

Sega La corporación y el comité olímpico internacional han unido fuerzas para un nuevo acuerdo de varios años para celebrar los legados de «Sonic the Hedgehog«Y la marca olímpica.

Un primer vistazo a la próxima colaboración «Five Rings» ya está disponible y presenta los anillos olímpicos con un sónico sonor de Hedgehog. El arte personalizado destaca la conexión con Sonic y los valores olímpicos centrales de excelencia, respeto y amistad.

El próximo invierno Juegos Olímpicos Se emitirá en febrero desde Milán y Cortina d’Ampezzo, y los próximos juegos de verano están programados para 2028 en Los Ángeles. Los Juegos Olímpicos se transmiten en NBC y Peacock en los EE. UU.

«Estamos comprometidos a fomentar comunidades respetuosas e inclusivas en todo el mundo en Sega», dijo Shuji Utsumi, presidente y director de operaciones, director representativo de Sega Corporation. «La asociación con el Comité Olímpico Internacional nos permite llevar esos valores a la vanguardia, especialmente con el programa Five Rings, y celebrar el espíritu innovador y diverso que promueven ambas marcas».

SEGA Corporation y la asociación del Comité Olímpico Internacional explorarán oportunidades para licenciar los diseños para colaboraciones selectas de mercancías, invitando a marcas de ideas afines a unirse a esta fusión única de deportes y videojuegos.

Las compañías ahora buscan socios para una colección completa de mercancías para lanzar en 2026.

«El COI está encantado de unirse con Sega para este nuevo y emocionante capítulo para la marca olímpica, adoptando el poder de la narración e innovación para involucrar al público a nivel mundial», dijo Elisabeth Allaman, directora directora de TMS del COI. “Al combinar los anillos olímpicos universalmente reconocidos con el querido personaje de Sonic, estamos creando nuevas oportunidades para que los fanáticos de todas las edades experimenten el espíritu del deporte y se prolonen de manera nueva y memorable.